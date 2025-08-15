吉本新喜劇の川畑泰史とすっちーがこのほど、９月１５日からスタートする「ＯＳＡＫＡ ＣＯＭＥＤＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」（２１日まで、大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳほか）の一環として行う、「ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＳＨＩＮＫＩＧＥＫＩ 字幕付！世界に飛び出せ！バタやんすち子の大冒険」（９月１８日・ＳｋｙシアターＭＢＳ）の取材会に出席した。

大阪・関西万博開催を機にさらなる観光客誘致を目指して開催される国内最大級のコメディフェス。その中で大阪コメディの代表格である新喜劇で参加することとなり、作・演出を務める川畑は「なんとか世界に新喜劇を。正直ワクワクしております」と、意気込んだ。

公演はプロジェクションマッピングによる立体的な演出や、外国人の観客を見据え、英語と中国の字幕付きで行われる。すっちーは「字幕が付いているということは、好き勝手できないのは不安です」とポツリ。字幕があることでアドリブは御法度となるが、間寛平や島田珠代ら自由すぎる座員の名前を挙げ、不安を口にした。川畑も「どこまで通用するのかわからないけれど、秘策は考えています。暴走されても、逆に字幕があることで暴走していることがわかると思うので」と、半分開き直りながら対策を語った。

プロジェクションマッピングも定番ギャグや決めぜりふの際に活用するといい。新たな試みを前に川畑は「日本語がまったくわからない方に見ていただきたい。それに、吉本新喜劇のファンの方へのチャレンジでもあると思う」と、気合を込めて語った。