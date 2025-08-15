おぎやはぎの小木博明が１４日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」に出演した。

トーク中、「テーマパークへの不満ランキング」という記事の話題となり、２位は待ち時間の長さ、１位は高額な費用となっており、小木もこれに賛同。「高いよ、やだよ」と嘆きつつ、料金を支払えば優先的にアトラクションを体験できるチケットについて「ファストパス？あれもちょっとな、と思っちゃう時あるんだよな」と語った。

「オレ大好き、大人のお金の力を見せつけてやればいいじゃん」と冗談めかす矢作に対し、小木は「並んでいる子どもたちの横を抜けられないんだよ。あれが嫌なんだよな。大人だけで行けば大人だな、って思うけど、こっちも子どもいるからさ、子どもと子どもの関係よ。並んでいる子どもがいて、オレが連れて（先に）入っちゃったら、うちの子どもの教育に良くないし」と、気まずそうに語った。

矢作が同意しつつ「マウントがな」と反応すると、「そう、絶対に見せたくないなと思っていて」と、キッパリ。「だから絶対並ぶよ。それかマントで隠して連れて行くよ。並んでいる子どもが可愛そうで。アレね、すごく悪い影響を与えていると思う」と、私見を述べた。

大手テーマパークでは、東京ディズニーランドで２３年７月にファストパスサービスを終了。現在は公式アプリから無料で利用できるプライオリティパスや、有料のプレミアアクセスのサービスなどがある。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではエクスプレス・パスが発売されている。