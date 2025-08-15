¡ÚÂ³Êó¡Û°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇÈÂÁ÷¤Î70ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é½Ð²Ð¤«¡¡»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ
»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Ç2025Ç¯8·î15Æü¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿70ÂåÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÀ¾²¬3¾ò8ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢¡Ö½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿70Âå¤ÎÃË½÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤·ÏÅý¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£