STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Ç2025Ç¯8·î15Æü¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿70ÂåÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶èÀ¾²¬3¾ò8ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£

¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢¡Ö½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿70Âå¤ÎÃË½÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤·ÏÅý¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£