¿·³ã¸©Æâ¤ÎÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¡¡°ìÊý²¼±ÛÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤äÄãÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü
¿·³ã¸©¤È¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï15Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢¸©Æâ¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤òÁ´¤Æ²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý²¼±Û¤òÃæ¿´¤Ë½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼±Û¤Ç¤Ï15ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü24»þ´ÖÍ½ÁÛºÇÂç¹ß¿åÎÌ¡Ê～¤¢¤¹Àµ¸á¡Ë
²¼±Û¡¡80¥ß¥ê
Ãæ±Û¡¡60¥ß¥ê
¾å±Û¡¡40¥ß¥ê
º´ÅÏ¡¡60¥ß¥ê
