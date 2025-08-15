Kids ＆ Junior部門、日本代表選考 エントリー開始！Asia Model Festival

2025年に記念すべき20周年を迎えるアジア最大級のモデルフェスティバル「Asia Model Festival」。

その公式プログラムである「Asia Open Collection Kids & Junior」および「Face of Asia Kids & Junior」にて、日本代表として世界に挑戦するキッズ＆ジュニアモデルの募集を開始します。

 

(日本国内選考窓口：一般社団法人日本キッズ協会)

 

■ Asia Model Festivalとは

「Asia Model Festival(アジアモデルフェスティバル)」は、韓国文化体育観光部の後援を受け、AMFOC(Asia Model Festival Organizing Committee)が主催する、アジアを代表する国際モデルイベントです。

2025年で20周年を迎え、23ヵ国以上から選ばれたモデル・デザイナー・アーティストが集結。

ファッションを軸に、文化・芸術・多様性が交差するグローバルステージとして世界中から注目を集めています。

過去の開催の様子

■ 主な構成プログラム

・Face of Asia：アジア各国の代表モデルが集う国際コンテスト

・Asia Open Collection：多世代が出演するファッション＆ビューティーショー

・Asia Model Awards：アジア圏の著名モデル・アーティストを表彰する豪華セレモニー

これまでに、ルイ・ヴィトンの世界専属モデルとしてデビューしたSun Yoon mi氏(2022年「世界のトップ50モデル」選出)など、世界的に活躍する人材もこの舞台から羽ばたいています。

このイベントは、単なるランウェイを超えた「夢の入り口」として、国境や言語を超え、国際舞台で自己表現に挑戦できる、またとないチャンスです。

■ 日本キッズ協会の独占的役割について

その中でも、次世代モデルに特化した下記2部門に関して、日本国内で唯一、公式に出場者の募集・推薦ができる団体が「一般社団法人日本キッズ協会」です。

・Asia Open Collection - Kids & Junior

・Face of Asia - Kids & Junior

協会は、AMFOCより正式な授権を受けており、エントリー受付から日本代表の選出、韓国本大会への同行支援まで、一貫して担当します。

■ 開催概要

・開催日程：2025年10月25日(土)〜28日(火)

・開催地　：韓国・ハイワンリゾート(High1 Resort Convention Center)

■ 現地スケジュール(予定)

・10月25日：現地集合・リハーサル

・10月26日：Asia Open Collection 出演(ブランドステージ)

・10月27日：専属撮影日

・10月28日：Face of Asia Kids & Junior 本選

※年齢グループ分け：A＝5〜8歳／B＝9〜13歳／C＝14〜19歳

■ 募集要項(日本代表選考)

・対象年齢：5歳〜19歳

・身長目安：130cm〜185cm

・性別・経験不問。

健康で自己表現に挑戦したい方

・選考方法：書類審査(プロフィール／モデルカード)、ウォーキング動画

・参加費：エントリー無料(選出後の詳細は別途案内)

・定員：応募多数の場合は早期締切あり

日本国内選考窓口：一般社団法人日本キッズ協会

■主催・協会概要

・主催　　：AMFOC(Asia Model Festival Organizing Committee)

・共催　　：韓国文化体育観光部

・日本窓口：一般社団法人日本キッズ協会

代表理事　田中 英一

設立　　　2020年10月

