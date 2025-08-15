Kids ＆ Junior部門、日本代表選考 エントリー開始！Asia Model Festival
2025年に記念すべき20周年を迎えるアジア最大級のモデルフェスティバル「Asia Model Festival」。
その公式プログラムである「Asia Open Collection Kids & Junior」および「Face of Asia Kids & Junior」にて、日本代表として世界に挑戦するキッズ＆ジュニアモデルの募集を開始します。
Asia Model Festival
2025年に記念すべき20周年を迎えるアジア最大級のモデルフェスティバル「Asia Model Festival」。
その公式プログラムである「Asia Open Collection Kids & Junior」および「Face of Asia Kids & Junior」にて、日本代表として世界に挑戦するキッズ＆ジュニアモデルの募集を開始します。
(日本国内選考窓口：一般社団法人日本キッズ協会)
■ Asia Model Festivalとは
「Asia Model Festival(アジアモデルフェスティバル)」は、韓国文化体育観光部の後援を受け、AMFOC(Asia Model Festival Organizing Committee)が主催する、アジアを代表する国際モデルイベントです。
2025年で20周年を迎え、23ヵ国以上から選ばれたモデル・デザイナー・アーティストが集結。
ファッションを軸に、文化・芸術・多様性が交差するグローバルステージとして世界中から注目を集めています。
過去の開催の様子
■ 主な構成プログラム
・Face of Asia：アジア各国の代表モデルが集う国際コンテスト
・Asia Open Collection：多世代が出演するファッション＆ビューティーショー
・Asia Model Awards：アジア圏の著名モデル・アーティストを表彰する豪華セレモニー
これまでに、ルイ・ヴィトンの世界専属モデルとしてデビューしたSun Yoon mi氏(2022年「世界のトップ50モデル」選出)など、世界的に活躍する人材もこの舞台から羽ばたいています。
このイベントは、単なるランウェイを超えた「夢の入り口」として、国境や言語を超え、国際舞台で自己表現に挑戦できる、またとないチャンスです。
■ 日本キッズ協会の独占的役割について
その中でも、次世代モデルに特化した下記2部門に関して、日本国内で唯一、公式に出場者の募集・推薦ができる団体が「一般社団法人日本キッズ協会」です。
・Asia Open Collection - Kids & Junior
・Face of Asia - Kids & Junior
協会は、AMFOCより正式な授権を受けており、エントリー受付から日本代表の選出、韓国本大会への同行支援まで、一貫して担当します。
■ 開催概要
・開催日程：2025年10月25日(土)〜28日(火)
・開催地 ：韓国・ハイワンリゾート(High1 Resort Convention Center)
■ 現地スケジュール(予定)
・10月25日：現地集合・リハーサル
・10月26日：Asia Open Collection 出演(ブランドステージ)
・10月27日：専属撮影日
・10月28日：Face of Asia Kids & Junior 本選
※年齢グループ分け：A＝5〜8歳／B＝9〜13歳／C＝14〜19歳
■ 募集要項(日本代表選考)
・対象年齢：5歳〜19歳
・身長目安：130cm〜185cm
・性別・経験不問。
健康で自己表現に挑戦したい方
・選考方法：書類審査(プロフィール／モデルカード)、ウォーキング動画
・参加費：エントリー無料(選出後の詳細は別途案内)
・定員：応募多数の場合は早期締切あり
日本国内選考窓口：一般社団法人日本キッズ協会
■主催・協会概要
・主催 ：AMFOC(Asia Model Festival Organizing Committee)
・共催 ：韓国文化体育観光部
・日本窓口：一般社団法人日本キッズ協会
代表理事 田中 英一
設立 2020年10月
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Kids ＆ Junior部門、日本代表選考 エントリー開始！Asia Model Festival appeared first on Dtimes.