¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï15Æü¡¢DF°æ¾åÀ»Ìé(25)¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï33¤Ë·èÄê¡£º£·î19Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2022Ç¯¡¢¹ÃÆîÂç¤«¤éÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏÊ¡²¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤Î°ÜÀÒ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤º¤Ã¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸½¼Â¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç¤½¤Î»×¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÁÅç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢°æ¾åÀ»Ìé¤Ç¤¹!ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎJ1¾º³Ê¡¢J2Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
