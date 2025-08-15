スイスのスポーツブランドOn（オン）およびオン・ジャパン（以下、On）は、8月14日から、筋力トレーニングを中心としたジムでのワークアウトをサポートする「2025秋冬トレーニングキャンペーン」の発表とともに、揺るがない安定感と優れた反発性を誇る新作トレーニングシューズ「Cloudpulse Pro（クラウドパルス プロ）」を発売した。

新作Cloudpulse Proは、筋力トレーニングを主とするワークアウトのために設計。横方向の動きに対するサポートを強化し、前足部に高い推進力を持たせることで、素早い重心移動を可能にし、パワフルな動きやウェイトを使ったトレーニングを支える。オリジナルモデルのCloudpulseの機能をさらに進化させ、フィット感を向上。足をしっかりホールドすることでダイナミックな動きを可能にしているす。筋力トレーニング用のシューズとしてパフォーマンスの高い一足に仕上がった。

また同キャンペーンでは、パフォーマンス重視の製品ラインアップを展開し、Onのトレーニングコミュニティへのコミットメントを深めるとともに、エリートパフォーマンスの根底にある日々の努力を称賛する。キャンペーンメッセージは「その努力は必ず実を結ぶ」。長期的な目標に向かい、たゆむことなく日々少しずつ前進する−−そんなマインドセットを応援する。





キャンペーンビジュアルには、テニス界の新星 ベン・シェルトン選手、女子テニスチャンピオン イガ・シフィオンテク選手、スイスの陸上選手 ディタイ・カンブンジ選手、スイスのフリーススキーヤー アンドリ・ラゲットリ選手という、世界的エリートアスリートたちが登場。それぞれの競技のトップレベルで活躍する4人が、トレーニングに打ち込む姿を披露する。コートでの剛速球も、トラックを支配する走りも、スロープでの驚異的集中力も。華々しい勝利を可能にしているのは、日々の地道なトレーニング。

揺るがない安定感と優れた反発性を誇る新作トレーニングシューズCloudpulse Proをはじめとする2025年秋冬トレーニングキャンペーンは、8月14日からon.com、On Flagship Storeキャットストリート、取扱店舗で発売する。

［小売価格］2万3100円（税込）

［発売日］8月14日（木）

オン・ジャパン＝https://www.on.com/ja-jp