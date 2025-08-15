横浜FM、インドネシア代表DFウォルシュの移籍先を発表「今後のチームの成功を心から願っています」
横浜F・マリノスは15日、DFサンディ・ウォルシュがブリーラム・ユナイテッドに完全移籍することが決まったと発表した。同選手は14日、移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することが発表されていた。
インドネシア代表のウォルシュは今年2月にメヘレン(ベルギー1部)から完全移籍で加入。今季ここまでJ1リーグ戦で8試合、天皇杯で1試合、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で3試合に出場していた。
ウォルシュはクラブを通じて「横浜F・マリノスのトリコロールのユニフォームを着て戦えたことは、本当に光栄でした。横浜の街、ファン・サポーターの皆さん、そしてチームは、これからもずっと私の中にあります。ここで過ごしたすべての経験に感謝していますし、今後のチームの成功を心から願っています。本当にありがとうございました」とコメントしている。
