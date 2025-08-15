timelesz・寺西拓人らが女性ゲストを“ハンサム”にもてなす『トーク★ハンサム』今夜放送！
8月15日24時30分より、timeleszの寺西拓人が人気芸人とタッグを組む『トーク★ハンサム』（日本テレビ系）が放送。女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティーが開幕する。
【写真】timelesz・寺西拓人らが磨きあげた“ハンサム力”で松村沙友理をときめかせる！
この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。
寺西とともに番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人。
今回のゲストは松村沙友理。松村の知られざる素顔や恋愛観に寺西をはじめとする個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が、それぞれのスタイルでゲストをおもてなし、No.1ハンサムの座をかけて真剣勝負。
松村は、「アイドルを卒業して4年経つので4年もあるといろいろあったので…」と独特の恋愛観を語り一同が驚がくする場面も。さらに、松村のフェチ「切ない顔選手権」では、寺西がスキマスイッチ「奏」を熱唱。その歌声にスタジオが息を飲む…。寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面を明かすとスタジオは大爆笑。果たして、松村の心をときめかせNo.1ハンサムに選ばれるのは誰だ？
『トーク★ハンサム』は、日本テレビ系にて8月15日24時30分放送。
【写真】timelesz・寺西拓人らが磨きあげた“ハンサム力”で松村沙友理をときめかせる！
この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。
今回のゲストは松村沙友理。松村の知られざる素顔や恋愛観に寺西をはじめとする個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が、それぞれのスタイルでゲストをおもてなし、No.1ハンサムの座をかけて真剣勝負。
松村は、「アイドルを卒業して4年経つので4年もあるといろいろあったので…」と独特の恋愛観を語り一同が驚がくする場面も。さらに、松村のフェチ「切ない顔選手権」では、寺西がスキマスイッチ「奏」を熱唱。その歌声にスタジオが息を飲む…。寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面を明かすとスタジオは大爆笑。果たして、松村の心をときめかせNo.1ハンサムに選ばれるのは誰だ？
『トーク★ハンサム』は、日本テレビ系にて8月15日24時30分放送。