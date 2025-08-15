Marshall Groupはタイの首都バンコクにて4階建ての複合施設「Marshall Livehouse Bangkok」をオープンすると発表した。施設内には、音楽会場、コミュニティ拠点があり、ブランドの世界観を体現する場所となる。

「Marshall Livehouse Bangkok」が実現した背景には、流通パートナーであるAsh Asia （アッシュ・アジア）との連携がある。Marshallはバンコクのライブハウスを、アジア全域、さらにはその先の地域へとMarshallが展開していく文化的な拠点づくりの第一歩と位置づけている。

「Marshall Livehouse Bangkok」では、厳選されたライブイベント、手軽な料金設定のリハーサルスタジオのほか、地域の個性と世界的な視野を融合させた文化プログラムも展開される。プログラムの肝となるのは、毎週開催されるライブであり、新進アーティストの第一歩と既存のアーティストの出会いの場として設けられる。

また施設内には、Marshallファンや音楽愛好家に向けてギターアンプやスピーカー、ヘッドホン、アパレル、アクセサリーなど、Marshall製品のフルラインナップが館内の各所に展開されており、多目的に利用できるイベントスペースも用意されている。

その他には、日中はカフェとしてコーヒーを、夜はバーとしてお酒を提供する、ライブミュージックを楽しめるステージ＆バーや、Marshall音響機器を地元で購入した人に向けた製品サポートのスペースも用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）