¿ùÃ«·ý»Î¡¡¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡ÉÃæÅÄæÆ¤Î°úÂà¤Ë¡ÖÂç¾¡¢18Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿´¤«¤é¸Ø¤ê¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÃ«·ý»Î¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï2007Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¿ùÃ«¤¬Æü¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÃæÅÄ¤¬21Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç2¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¡¢ÃæÅÄ¤Î¿ùÃ«¤Ø¤Î°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤Ç¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«¤Ï¡ÖÂç¾¡¢18Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÃæÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤ËÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö#ÃæÅÄæÆ¡¡#°úÂà¡¡#´¶¼Õ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£