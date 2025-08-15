ANAクラウンプラザホテル千歳 1階オールデイダイニング「ハスカップ ザ・ガーデン」では、9月1日〜10月13日までの期間、「スイーツ＆ランチブッフェ 抹茶とピンク」を開催する。

新茶の時期を経て熟成された抹茶は、秋になるとまろやかな味わいに変化し、甘みと旨みが一層引き立つ。今回のブッフェでは、まさに旬を迎える抹茶をふんだんに用い、香り豊かな抹茶と可憐なピンクの彩りが並ぶスイーツ＆ランチを用意した。

スイーツには、抹茶と濃厚なクリームチーズを贅沢に合わせた「抹茶のチーズケーキ」、フランスの銘菓オペラを抹茶とゆずの皮で和風にアレンジした「抹茶のオペラ ゆず風味」、紫蘇を練り込んだ香り豊かなフランボワーズムースに抹茶のシャンティクリームを重ねた愛らしい「フランボワーズムースと抹茶のクリームのミニパフェ しそ風味」など、多彩なメニューが揃うす。

料理には、ハスカップ ザ・ガーデン料理長 山本昭典氏が、抹茶を取り入れてアレンジした世界各国のメニューを用意。オープンキッチンからは、揚げたての天ぷらを抹茶塩で味わった後、出汁を注いで「だし茶漬け」としても楽しめる一品が登場する。さらに、抹茶とチーズを組み合わせ、青のりで香りのアクセントを添えた「抹茶チーズと青のりのカルボナーラ」など、和洋多彩な味わいを楽しめる。

ペストリー・シェフの内藤隆氏は、「抹茶は、ほんのりとした苦味と香りが魅力で、季節の食材や色彩との組み合わせによって、さまざまな表情を見せてくれる。今回は可憐なピンクの彩りを合わせ、見た瞬間に心が弾むようなスイーツに仕上げた」と語る。

まろやかさを増す“秋の抹茶”と華やかなピンクが奏でる香りと彩りのハーモニーを、ぜひこの機会に堪能してほしい考え。

［スイーツ＆ランチブッフェ抹茶とピンク概要］

場所︓ANAクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニングハスカップ ザ・ガーデン

期間︓9月1日（月）〜10月13日（月）

時間︓11:30a.m.〜2:30p.m.

料金︓大人3200円、小学生1600円、幼児（3歳以上の未就学児）600円

（すべて税・サービス料込）

ANAクラウンプラザホテル千歳＝https://www.anacrowneplaza-chitose.jp