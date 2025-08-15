うるる<3979.T>が反発している。１４日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１６億９９００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益１億２８００万円（同２．２倍）、純利益１億９２００万円（同４．０倍）と大幅増益となったことが好感されている。



官公庁などの入札情報を提供する入札情報速報サービス「ＮＪＳＳ（エヌジェス）」の有料契約件数が６月末時点で７１５３件となり、前期末比８０件増加したことが業績を牽引した。また、クラウドワーカーを活用した電話受付代行サービス「ｆｏｎｄｅｓｋ」の有料契約件数が６月末時点で５７２３件となり、前期末比１３４件増加したことも寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高７７億１０００万円（前期比１５．１％増）、営業利益７億７０００万円～９億２０００万円（同０．９％～２０．６％増）、純利益５億円～６億円（同９．２％～３１．０％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、９月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表しており、これも材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めることで投資家により投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図るのが狙いという。



出所：MINKABU PRESS