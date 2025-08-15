カヤック<3904.T>が反落している。１４日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１８５億円から１９０億円（前期比１３．６％増）へ、営業利益を５億５５００万円から７億円（同９５．５％増）へ、純利益を２億５０００万円から４億円（同２．７倍）へ上方修正した。これを受けて朝方は高く始まったものの、サプライズ感に乏しいとの見方もあり、買いが続かなかったようだ。



収益の柱であるハイパーカジュアルゲームについて、前期までにリリースした既存タイトルの運営が好調なほか、新規タイトルについても上期で５本のタイトルをリリースするなどし、想定を上回っていることが要因としている。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高８８億２４００万円（前年同期比１４．６％増）、営業利益２億９１００万円（同５．７倍）、純利益３億５２００万円（同１４．７倍）だった。



出所：MINKABU PRESS