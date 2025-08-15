「けいおん！」声優・豊崎愛生　配偶者が「くも膜下出血」で急逝　一部活動の制限を発表「専門機関のサポートも」

女性４人組の声優ユニット「スフィア」のメンバーで、「けいおん！」平沢唯役などを務めた声優・豊崎愛生の公式サイトが１５日に更新され、豊崎が一部の活動を制限していると報告した。

「豊崎愛生に関するご報告」と題し、「先月、豊崎愛生の配偶者がくも膜下出血により緊急搬送され、入院先の病院で逝去いたしました。この事態を受け、豊崎愛生本人とも協議の上、一部の活動を制限させていただいております。日頃より応援していただいている皆様、関係各所の皆様にご心配とご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます」と公表。

「現在、専門機関のサポートも受けながら、従来通りの活動に戻れるよう努めております。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

その上で「なお、豊崎愛生が出演を予定しておりました今後のイベントに関しましては、下記の通りの対応とさせていただきます。楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とし、８月３０日の「Ａｎｉｍｅｌｏ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ ２０２５ ”ＴｈａｎＸＸ！”」出演をキャンセル。「スフィア」として寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥の３人で参加するという。

また１０月２６日の「第７回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』『ＣＩＴＹ ＴＨＥ ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ』のセカイ」については出演調整中とし、「今後とも、豊崎愛生ならびにスフィアをどうぞよろしくお願い申し上げます。株式会社ミュージックレイン」と結んだ。

豊崎は「けいおん！」のほか、「ゆるキャン△」犬山あおい役、「めだかボックス」黒神めだか役などを担当。映画の吹き替えやナレーションなども務めている。