峯岸みなみが自身のInstagramを更新し、家族写真を投稿した。

■結婚3周年に赤青ジャージ姿での家族写真を公開

【写真】結婚3周年を迎えた峯岸みなみが赤青ジャージ姿の家族写真を公開

峯岸は、「8月12日 、結婚3周年でした」と報告。続けて「娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなくなったなぁ…と感じています。生活リズムが合わずにすれ違いが起きたり、それぞれがちょっとずつ何かを我慢している代償にぶつかることも増えました」と綴り最近の心情を伝えた。さらに「つい『普通はこうあるべきでしょ？』みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑）」とポジティブな気持ちも伝えている。

そして「私達だけの夫婦の形、家族の形を模索しながら、これからも仲良くやっていきたいと思います。4年目も温かく見守っていただけると幸いです」というメッセージで締めくくった。

写真は、イスに座ったノースリーブの赤いジャージ姿の峯岸と、青いジャージ姿で立っているてつや、てつやに抱き抱えられた愛娘の家族写真（1枚目）。他に、床に座ってピースをしたり、笑顔を見せたりしている幸せいっぱいのショット（2～4枚目）も。

SNSには、たくさんの「おめでとう」コメントにあわせて、「ふざけようってなれるの本当に最高すぎ。」「良い夫婦」「すてきです」「お似合い」と様々な反応が寄せられている。