■向井のブランコを岩本が押していたはずが急展開！の一コマ

【動画＆写真】岩本照に向井康二がギュッと飛びつく『旅スノ』名シーンなど

ディズニープラス公式Instagramで、『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』の本編チラ見せ動画が公開された。

『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』は、7月27日からディズニープラスで独占配信。岩本と向井康二が登場する第2話の福岡篇は、8月10日17時より配信されている。

海沿いのブランコに乗りながら「こういうの、カップルで来るんでしょ、みんな」と言う向井。しかし岩本にブランコを押してもらうとゴキゲンに。岩本に「どう？」と聞かれると、「楽しい」と即答する。

向井は、ブランコに乗りながら岩本のほうに向き合う姿勢に。「もうちょい近づいて！」と言う向井に「何すんの？」と問いかける岩本。向井は「動かんといて！」「2歩前！」と岩本に立ち位置を指定。

すると向井はぴょんとブランコを飛び降り、岩本に抱きつく。照れつつもうれしそうな岩本だった。

「こーじの照兄への愛があふれてる」「兄弟すぎて大好きなシーン」「めっちゃ混ざりたい」などといったファンの声が続々と届いている。

なお、岩本のInstagramでは向井が岩本の肩を組む姿などが、向井のInstagramでは岩本と互いに写真を撮り合う姿などが公開されている。

Snow Man

