■『あんぱん』ミュージカルシーンのメイキングムービーが公開

【動画＆写真】大森元貴『あんぱん』歌唱シーンのメイキングムービーなど

NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramが、作曲家のいせたくやを演じる大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）の歌唱シーンのメイキングムービーを公開した。

メイキングムービーは第20週「見上げてごらん夜の星を」（8月11日～）の一幕。たくやが作曲、柳井嵩（演：北村匠海）が舞台美術、六原永輔（演：藤堂日向）が演出を担当し、ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』を作り上げた。

そのストーリーのなかでも話題を呼んだ、大森の名曲「見上げてごらん夜の星を」の歌唱シーン。舞台の上でチェックジャケット＆横分けヘアの大森がおどけるようにステップを踏む様子や、アカペラでていねいに歌唱するシーン、ミュージカルのキャストが指揮に合わせて見事な合唱を披露する場面などを見ることができる。

「ミセスとは違った歌い方に技術を感じました」「低いトーンの歌声にびっくりしました」「もっくんの圧倒的なアカペラに朝から涙」「坂本九さんを思い出させてくれてありがとう」などといった絶賛が相次いでいる。

なお公式Instagramでは、たくやと嵩がやり取りしているアップショットも公開されている。