ÁíÀª21ÂÎ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¼¨¡ªÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸
2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¡Á2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢À¾Éð½ÂÃ«Å¹ ¥â¥ô¥£¡¼¥À´Û6¡¦7³¬(Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¾å)¡áÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸
2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¡Á2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢À¾Éð½ÂÃ«Å¹ ¥â¥ô¥£¡¼¥À´Û6¡¦7³¬(Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¾å)¡áÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¤ò³«ºÅ¡£
¢£·ÇºÜÆâÍÆ
Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×¤Î´°·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´°·ëµÇ°Å¸¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ñ½»ÆÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÁíÀª21ÂÎ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¡ª
Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÄÉ²Ã¡¦¹¹¿·¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ª¤è¤ÓÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¤´³ÎÇ§¤ÎÄø¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡¦¾ì½ê
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¡Á2025Ç¯9·î21Æü(Æü)
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛÀ¾Éð½ÂÃ«Å¹ ¥â¥ô¥£¡¼¥À´Û6¡¦7³¬(Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¾å)¡áÆÃÀß²ñ¾ì
»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¡12:00¡Á20:00(19:30ºÇ½ªÆþ¾ì)¢¨½éÆü8/29(¶â)¤Î¤ß11:00¡Á20:00
µÙÆü¡¡11:00¡Á19:00(18:30ºÇ½ªÆþ¾ì)
¢£Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LivePocket -Ticket-¤Ë¤ÆÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆþ¾ì·ô¡Û
ÎÁ¶â¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¢ªÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄÌ¾ïÆþ¾ì·ô¡Û
¡üÄÌ¾ïÆþ¾ì·ôÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸(LivePocket -Ticket-)
²»À¼¥¬¥¤¥É¡ÜÆþ¾ì·ô¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)12:00¡Á³ÆÍøÍÑÆü¤ÎÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç(¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¼è¤ê°·¤¤¡§LivePocket -Ticket-
¡ÚÅöÆü·ô¡Û
²»À¼¥¬¥¤¥É¡ÜÆþ¾ì·ô¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§3,630±ß(ÀÇ¹þ)
¼è¤ê°·¤¤¡§²ñ¾ì¼õÉÕ
¡Ú¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È°ú´¹·ô¡Û
¡ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È°ú´¹·ôÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸(LivePocket -Ticket-)
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆþ¾ì·ô°Ê³°¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ç¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê»¤»¤Æ¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È°ú´¹·ô¡×¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)12:00¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§4,620±ß(ÀÇ¹þ)
¼è¤ê°·¤¤¡§LivePocket -Ticket-
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤ÏÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸ÂÄê¥°¥Ã¥º°ú´¹·ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤´Æþ¾ìÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËèÄ«¡¢Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@mdzs_ex)¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅöÆüÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢1²ó¸Â¤ê(¥ë¡¼¥×ÉÔ²Ä)¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ì·ô¤ÏÊªÈÎ¹ØÆþ¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆþ¾ì·ô¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È°ú´¹·ô»ÈÍÑ¤Ë¤Æ°ú¤´¹¤¨²ÄÇ½¤Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤Î¤ß¤Î°ú¤´¹¤¨¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍè¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸ÄÊÌÈ¯Á÷¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Î°ú´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È°ú´¹·ô¡×1Ëç¤Ë¤Ä¤¡ÖÄÌ¾ïÆþ¾ì·ô¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÅöÆü·ô¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆþ¾ì·ô¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆþ¾ì·ô¤Ç¤´Æþ¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È°ú´¹·ô¡×¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤â¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ÂÄê¥°¥Ã¥º°ú´¹·ô¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²»À¼¥¬¥¤¥É
Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¤ÏÁ´·ô²»À¼¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃ¼Ëö¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÅù¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍøÍÑ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÅù¤òËº¤ì¤º¤Ë¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶(Safari¤Þ¤¿¤ÏGoogle Chrome)¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
(ÂÐ¾ÝOS¡§iOS14°Ê¾å¡¢Android OS 12°Ê¾å)
¢¨ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ»þ¤Ë¤«¤«¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤ËWi-FiµÚ¤ÓÂß½ÐÃ¼Ëö¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²»À¼¤ÎÏ¿²»¤Û¤«ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸µÚ¤Ó¶¦Í¹Ô°Ù¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥â¡¼¥É¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æþ¾ìÆÃÅµ
ËÜÅ¸¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Æþ¾ìÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É(Á´56¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Æþ¾ìÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¤Ï´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û
(1) °ì´ü¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¡Á2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¡¡Á´13¼ï
(2) Æó´ü¡§2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡¡Á´19¼ï
(3) »°´ü¡§2025Ç¯9·î14Æü(Æü)¡Á2025Ç¯9·î21Æü(Æü) Á´24¼ï
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Æþ¾ìÆÃÅµ
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¼èËº¤ì¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ï1²ó¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¤Î²èÁü¤Ï»ÈÍÑ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_¾¦ÉÊ(1)
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_¾¦ÉÊ(2)
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_¾¦ÉÊ(3)
¡Ú¹ØÆþÅÀ¿ô¤ÎÀ©¸Â¡Û
¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤³Æ¼ï5¸Ä¤Þ¤Ç(BOX¤Ï³Æ5BOX¤Þ¤Ç)
¢¨¥é¥ó¥À¥à¾¦ÉÊ¤ÏBOX¤Î¾ì¹ç¤Ï³Æ5BOX¤Þ¤Ç¡¢Ã±ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¼ïÎà¿ô¡ß5¸Ä¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À©¸Â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼õÃí¾¦ÉÊ
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_¼õÃí¾¦ÉÊ
Èâ³¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Èâ³¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬MEDICOS ONLINE SHOP¤ËÅÐ¾ì¡ª
¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤ÎÍ½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î29Æü(¶â)11:00¡Á2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)
¡Ú¤ªÆÏ¤±·î¡Û2026Ç¯1·îÍ½Äê
¢¨³ÆONLINE¥Ú¡¼¥¸¤Ï¼õÃí³«»ÏÆü¤è¤êÉ½¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¡¢Âç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß(ÀÇ¹þ)¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¹ØÆþÆÃÅµÄÌ¹Ô¾ÚÉ÷¥«¡¼¥É(Á´21¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_¹ØÆþÆÃÅµ
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞËâÆ»ÁÄ»Õ PASH!ÈÇ¸¢²è½¸¡Ù µÇ°Å¸¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
¡ØÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞËâÆ»ÁÄ»Õ PASH!ÈÇ¸¢²è½¸¡Ù µÇ°Å¸¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°·ëµÇ°Å¸¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_PASH!²è½¸
¢£Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸
¡ã¸ÈÁÉÍõ»á Â¢½ñ³ÕºÆ¸½¡ä
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(1)
¡ã±ÀÌ´¹¾»á Ï¡²ÖÔÉºÆ¸½¡ä
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(2)
¡ã´ô»³²¹»á Âçº¬Èª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ä
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(3)
¡ã¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡õò²ÌµÁ¢¡¦ÍõËºµ¡¤Î1/2¥¹¥±¡¼¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ä
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(4)
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(5)
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(6)
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_Å¸¼¨¥¤¥á¡¼¥¸(7)
¢£SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡üX¤Ë¤Æ¡¢¡ØÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù(@mdzs_ex)¤È¡Ø¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù(@mimifm11)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡üX¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ËâÆ»ÁÄ»Õ´°·ëµÇ°Å¸¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÜºÅ»ö¤Î´¶ÁÛ¤òµºÜ¤·¥Ý¥¹¥È
¾åµ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÃêÁª¤Ç¡¢ò²ÌµÁ¢Ìò ÎëÌÚÃ£±û¤µ¤ó¡¦ÍõËºµ¡Ìò ÆüÌîÁï¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤ò³Æ1Ì¾ÍÍ(·×2Ì¾ÍÍ)¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚÄùÀÚ¡Û
2025Ç¯9·î22Æü(·î)Àµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅöÁªÈ¯É½ÊýË¡¡Û
¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ°¸¤Ë¡ØÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@mdzs_ex)¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥³¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢·ÊÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤ÎÅÔ¹ç(Ä¹´üÉÔºß¤äÅ¾µïÅù¤Ë¤è¤êÈ¯Á÷Àè¤¬ÉÔÌÀÅù)¤Ë¤è¤ê·ÊÉÊ¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¼Ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÅ¾Çä¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨¥¤¥é¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ËâÆ»ÁÄ»ÕµÇ°Å¸_¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈCP
ºÅ»ö¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò1²ñ·×¤Ë¤Ä¤10,000±ß(ÀÇ¹þ)¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢±þÊç·ô¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊªÈÎ¹ç·×30,000±ß(ÀÇ¹þ)¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢±þÊçÍÑ»æ¤Ï3Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥·¡¼¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¡Á2025Ç¯9·î22Æü(·î) 23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÃêÁªÈ¯É½¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÅöÁª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï·ÊÉÊÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÏÅ¸¼¨ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ý¡¢±ú¤ß¡¢±ø¤ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥³¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢·ÊÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¡¢EC¼õÃí¾¦ÉÊ¡¦»ö¸åÄÌÈÎ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤ÎÅÔ¹ç(Ä¹´üÉÔºß¤äÅ¾µïÅù¤Ë¤è¤êÈ¯Á÷Àè¤¬ÉÔÌÀÅù)¤Ë¤è¤ê·ÊÉÊ¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¼Ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÅ¾Çä¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÁíÀª21ÂÎ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¼¨¡ªÂç²Ï¸¸ÁÛ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×´°·ëµÇ°Å¸ appeared first on Dtimes.