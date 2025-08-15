¡Ú¹Ä¼¼¥³¥é¥à¡ÛÀï¸å£¸£°Ç¯¡½¡½¶õ½±¤Îµ²±¤ò¹ï¤à¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Î¡Ö²ÃÆ£À¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×
¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤ÎÃæÄí¤Î¶ù¤Ë¡¢¡Ö²ÃÆ£À¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÀÄÆ¼¤Î´ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿ÌÀ¼£¤ÎµÜÅÂ¤Î¾Æ¤±À×¤Ë»Ä¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ç34¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¹ï¤à¿åÈ×¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤Î²Æ¡£¤½¤Î¡Èµ²±¡É¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓµÒ°÷²òÀâ°÷ °æ¾åÌÐÃË¡Ë
¢£ÌÀ¼£¤ÎµÜÅÂ¤ÎÃæÄí¤Ç¤ÏÊ®¿å¡¢º£¤Ï¶ù¤Ç¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¿åÈ×
¡Ö²ÃÆ£À¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤Ï¡¢µ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÀµÅÂ¡×¤ä¡¢ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡ÖËÌÀÅÂ¡×¡¢°ìÈÌ»²²ì¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬Î©¤¿¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÏÂÅÂ¡×¤Ê¤É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÃæÄí¡Ê¤Á¤å¤¦¤Æ¤¤¡Ë¡×¤ÎÅìÆî¤Î¶ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹ÏÂÅÂ¡×¤ÈÀµÅÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö²óÏ¡×¤¬ÀÜ¤¹¤ë¿¢¤¨¹þ¤ß¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢²óÏ¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¡Ö²¼¹ß¡Ê¤²¤³¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄÌÏ©¤Î²£¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢Àï¹ñÉð¾¤Î²ÃÆ£À¶Àµ¤¬Ä«Á¯¤«¤é¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¸¥¾å¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â3¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ80¥»¥ó¥Á¤ÎÀÄÆ¼À½¡£¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢ÀÄ¤¤¶õ¤ò¿åÌÌ¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö¤Ó¤é¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÃÇÌÌ¤Ï¥¢¥ª¥¤¤Î²Ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö»°¤ÄÍÕ°ª¡×¤ò²ÈÌæ¤È¤·¤¿²È¹¯¤ËÀ¶Àµ¤¬Â£¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í¤Î³«ÉÜ¤«¤é420Ç¯Í¾¤ê¡£¡Ö¹¾¸Í¾ë¡×¡Ö¹Äµï¡×¡ÖµÜ¾ë¡×¡Ö¹Äµï¡×¤È¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¿åÈ×¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î»ø½¾¤ÇÈþ½Ñ¤Ë¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿ÆÁÀîµÁ´²»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¡Öí¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¤¤¡Ë¡×¡Ê¡Ø¹Äµï¿·µÜÅÂ¡Ù¡¢ÊÝ°é¼Ò¡Ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öí¡×¤È¤ÏÃã¼¼¤ÎÄí¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¼ê¿åÈ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤º¤Ð¤Á¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãã¤ÎÅò¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤Ï¿ÈÂÎ¤òÄã¤¯¤·¤Æí¤Ç¼ê¤òÀ¶¤á¤ÆÃã¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊºîË¡¤ò»×¤ï¤»¤ë¤·¤Ä¤é¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤ÏÄí¤Î¶ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄí¤Î¡È¼çÌò¡É¤Ç¤·¤¿¡£1888¡ÊÌÀ¼£21¡ËÇ¯¤ËÍîÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå»Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÌÀ¼£¤ÎµÜÅÂ¤Ç¤¹¡£ÀïÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÌÀÅÂ¤ÎÃæÄÚ¡ÊÃæÄí¡Ë¤ÎÃæ±û¤Ë¡¢¿åÈ×¤ÎÃÇÌÌ¤ÈÆ±¤¸·Á¤ËÃÓ¤¬ºî¤é¤ì¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¿å¤ò¹â¡¹¤ÈÊ®¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¼Ð¤á¤Ë¿¤Ó¤ë¾¾¤ÎÌÚ¤â¸«¤¨¡¢ÉÐµÒ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤·¤Î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£²¤²½¤òµÞ¤¤¤ÀÌÀ¼£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤ÎÄí±à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢À¾ÍÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Ê®¿å¤Ç¤¹¡£
¢£±ê¾å4»þ´Ö¡¢34¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ã²Ðºî¶È
1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯5·î25Æü¡£Åìµþ¤ÏÏ¢Æü¤Î¶õ½±¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»³¤Î¼ê¶õ½±¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖµÜ¾ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Äµï¤Î¼þÊÕ¤Ï²Ð¤Î³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤ÆîÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Ð¤Î²ô¡Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀµÅÂ¡×¤Î¸®ÉÕ¶á¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤Î¤Ï26Æü¸áÁ°1»þ5Ê¬¡£ÅÏ¤êÏ²¼¤òÅÁ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë½»µïÉôÊ¬¤Î¡Ö±üµÜÅÂ¡×¤Ë¤âÇ³¤¨¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï²¼¤Î¥¬¥é¥¹¸Í¤Ï±ê¤¬¶õµ¤¤òËÄÄ±¤µ¤»¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂç²»¶Á¤ò¾å¤²¤Æ³ä¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ó¥×¼Ö·×28Âæ¡£¹ÄµÜ·Ù»¡¡¢·Ù»ëÄ£¾ÃËÉÉô¡ÊÅìµþ¾ÃËÉÄ£¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¾ÃËÉÂâ¡¢Î¦·³¤Î¶á±ÒÂè°ì»ÕÃÄ¤ÎµÜ¾ë¼é±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¾Ã²Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ìó4»þ´Ö¸å¡¢µÜÅÂ¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·úÊª¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾Ã²Ðºî¶È¤Ç34¿Í¤¬½Þ¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÄµÜ·Ù»¡3¿Í¡¢·Ù»ëÄ£¾ÃËÉÉô17¿Í¡¢Î¦·³14¿Í¡£¾ì½ê¤Ï¡ÖÀµÅÂÃæÄÚ¡ÊÃæÄí¡Ë¡×¤È¡ÖËÌÀÅÂÃæÄÚ¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢µÜÅÂ¤ÎÃÏÍý¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«½Þ¿¦¼Ô¤Î9³ä°Ê¾å¤¬±þ±ç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤ÎÃÓ¤ÎÃæ¤Ç¼ê²¡¤·¥Ý¥ó¥×¤òÊú¤¨¤ÆÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¶á±ÒÊ¼¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¿å¤Ç±ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÀÀ»¤ÊµÜÅÂ
¿ùÊÂ¾ÃËÉ½ðÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿Ãæß·¾¼»á¤¬¡Ø¹Äµï±ê¾å¡Ù¡Ê¶áÂå¾ÃËÉ¼Ò¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÅÂ¤ÏÌÚÂ¤¤Ç²°º¬Î¢¤¬¹¤¤¾å¤Ë¡¢²°º¬Î¢¤Ï¥Ó¥ë3³¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹â½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢à¶õ½±¤Ë¼å¤¤á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ°ÐÃÆ¤¬²°º¬¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ²°º¬Î¢¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢È¯²Ð¤·¤¿¤é¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²°º¬Î¢¤ËËÉ²Ð¿åÁå¤ò¾å¤²¡¢¥Û¡¼¥¹¤ò¤Ï¤ï¤»¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²°º¬Î¢¤Ë¾ÃËÉÂâ°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¼ê¤Ï¤º¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤Ë¸·Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÀÀ»¤ÊµÜÅÂ¤ò¿å¤Ç±ø¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡×¡£Êü¿å¤Ï»Ø´ø¼Ô¤ÎÌ¿Îá¤òÂÔ¤Á¡¢½é´ü¾Ã²Ð¤Ï²Ð¤ÎÊ´¤òÊ§¤¦¡Ö²Ð¤¿¤¿¤¡×¤ä¡¢Ç¨¤é¤·¤¿¥à¥·¥í¤ò²Ð¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¡ÖÇ¨¤ì¥à¥·¥í¡×¤Ê¤É¡¢¡È¿ÍÎÏ¾Ã²Ð¡É¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ½±¤ÎÌë¡½¡½¡£µÜ¾ë¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿²Ð¤Î²ô¡Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¤Ï40¡Á50¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤ê¡¢µÜÅÂ¤ÎÆ¼ÈÄ´¤¤Î²°º¬¤òÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÐºÒ¤òËÉ¤°Í½ËÉÅª¤ÊÊü¿å¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÀµÅÂ¡×¤Î¸®²¼ÉÕ¶á¤«¤é²Ð¤¬Ê®¤½Ð¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ìÀÆÊü¿å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿å°µ¤Ï¼å¤¯¡¢Êü¿å¤ÎÀè¤Ï¶¯É÷¤Ç»¶¤ê¡¢¿å¤ÏÀµÅÂÆâÉô¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæß·»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õ½±¤È¤¤¤¦Èó¾ï»þ¤ËÈó¾ï¼êÃÊ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ÃËÉÀï½Ñ¤Î¼ºÂÖ¡×¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¹¤¤²°º¬Î¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼Ìò¡×¤Ç¡¢¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎÆÃ¹¶¤ÈÆ±¤¸¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Î¡ØÅìµþ¤Î¾ÃËÉÉ´Ç¯¤ÎÊâ¤ß¡Ù¤â¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ®É÷¤Ï¾ÃËÉÂâ¤Î°áÉþ¤ò¾Æ¤¡¢¾¾¤ÎÌÚ¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÇ³¤¨¤Ï¤¸¤á¡¢µÜÅÂ¤âÃå²ÐÀ£Á°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤ä°ìÀÆÊü¿å°Ê³°¤ËÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜÅÂ¤ò¿å¤Ç¤Ì¤é¤¹¤Î¤Ï°Ú¤ìÂ¿¤¤¤È¤·¤Æµó¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«í´í°¤·¤¿°ì½Ö¤Î¤¹¤¤Ë¡¢ÀµÅÂ¤«¤éÀÄÇò¤¤±ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡×¡£²°º¬Î¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤Æ»ý¤Á¾ì¤òÎ¥¤ì¤º¡¢¤¿¤á¤ËÁÔÎõ¤ÊºÇ´ü¤ò¤È¤²¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î»à¤òÅé¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¹Ä¤¬¡Ö¿ÀÀ»ÉÔ²Ä¿¯¡×¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¾Ú¸À¤«¤é¡È°Ú¤ì¡É¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Î¦·³¤Ï¡Ö±üµÜÅÂ¡×¤Ø¤Î±ä¾Æ¤òËÉ¤´¤¦¤È³¬ÃÊ¾õ¤ÎÏ²¼3¤«½ê¤Ë¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¼å¤¯¡¢¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡È°Ú¤ì¡É¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾Ã²Ð¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¶á±ÒÊ¼¤Ï±üµÜÅÂ¤«¤é»ý¤Æ¤ëÉÊ¡¹¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀÖ¤¤¡É¤Ï¤º¤Î²Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾Ú¸À¤¬¡ÖÀÄ¡×¡ÖÎÐ¿§¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ¼ÈÄÉø¤¤ÎÂç²°º¬¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¾Æ¤±Íî¤Á¤ë°ì½Ö¤Î¡¢±ï¡Ê¤Ø¤ê¡Ë¤Ï²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯ÎÐ¿§¤ÎÂç²Ð±ë¡×¤È¤Ï¡¢µÜÆâ¾Ê¤ÎÁíÌ³²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿äªÁÇÉ§»á¤Î²óÁÛ¤Ç¤¹¡Ê¡Øº£¾åÊÅ²¼¤ÈÊìµÜÄçÌÀ¹Ä¹¡¡Ù¡Ë¡£1Ëü¿Í¤Î²óÁÛ¤ò½¸¤á¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¡Ø¾¼ÏÂ»Ë¤ÎÅ·¹Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀÄ¤¤±ê¡×¤ÏÆ¼ÈÄ´¤¤¬¾Æ¤±¤Æ°ì¼ï¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢Æ¼¤¬ÍÏ¤±¤ë»þ¤Î¡ÖÆÇ±ì¡×¤ÇÃâÂ©¤·¤¿¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¶õ½±¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¤Î¹Ä¹¡¤À¤Ã¤¿ÄçÌÀ¹Ä¹¡¤¬½»¤àÀÄ»³¤Î¡ÖÂçµÜ¸æ½ê¡×¤ä¡¢ÃáÉãµÜÅ¡¤ä»°³ÞµÜÅ¡¤Ê¤É¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ»³ÊýÌÌ¤Ç¤â·Ù»ëÄ£¾ÃËÉÉô¤ÈÎ¦·³¤Î¼é±ÒÂâ¤Ë11¿Í¤Î½Þ¿¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÅÂ¾Æ¼º¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¾Ê¿¹±Íº¡¦µÜÆâÂç¿Ã¤¬¼¿¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼É½¤ò½Ð¤·¤¿°¤Æî°Ô´ö¡Ê¤¢¤Ê¤ß¤³¤ì¤Á¤«¡Ë¡¦Î¦·³Âç¿Ã¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤«¤é¡Ö¹ñ²ÈÂ¸Ë´¤Î»þ¡×¤ÈËÝ°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤ÆÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÀï¤ÎÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¡Ö°ì»à°Ê¥ÆÂçºá¥ò¼Õ¥·Êô¥ë¡×¤È¤¤¤¦°ä½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¼«·è¤·¤¿¤¢¤Î°¤ÆîÎ¦Áê¤Ç¤¹¡£
¢£¾Æ¤±À×¤ÎÊÒÉÕ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹Äµï¤Î¡ÖÀ¶ÁÝÊô»Å¡×
ÊÆ·³¤¬¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¾Æ¤±À×¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³¥ßþ¤Ëµ¢¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î»´¾õ¤Ç¤¹¡£Å·°æ¤¬¡ÖÀÞ¾å³ÊÅ·°æ¡Ê¤ª¤ê¤¢¤²¤´¤¦¤Æ¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¾Æ¤±À×¤Ï¥Þ¥¹ÌÜ¤òÉÁ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë²Ö¤Ó¤é¤Î·Á¤ÎÃÓ¤â¸«¤¨¡¢Ãæ±û¤Ë¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ªÀï¤«¤é4¤«·î¸å¤Î12·î8Æü¡£µÜ¾ë¸©¤ÎÀÄÇ¯¤é63¿Í¤¬¡ÈÁð´¢¤ê¡É¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾Æ¤±À×¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¼êÅÁ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Äµï¤ÎÌç¤ò¿ÊÃó·³¤¬¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£°ìÃÄ¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉþÁõ¤ò¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¡¢Ê¬¤«¤ì¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Æ¤±À×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¡Ö¤´¶ìÏ«¡×¡Öµ¥¼Ö¤¬º®»¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤È¤Í¤®¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀï¤Ë¤ä¤Ö¤ì¤·¤¢¤È¤Î¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ÛÌ±¤Î¤è¤ê¤¤Æ¤³¤³¤ËÁð¤È¤ë¡×¡£80Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤âÂ³¤¯¹Äµï¤Î¡ÖÀ¶ÁÝÊô»Å¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤±À×¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¿©ÎÈÆñ¤«¤é¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä¥¤¥â¤ÎÈª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¼Ç¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ö¹Äí¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç±àÍ·²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï²ÖÃÅ¤¬ºî¤é¤ì¡¢´¿ÃÌ¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÅ·»ÒÆîÌÌ¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ÈÅì¸þ¤¡É¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¿·µÜÅÂ
1952¡Ê¾¼ÏÂ27¡ËÇ¯4·î¡¢Ê¿ÏÂ¾òÌó¤¬È¯¸ú¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡£µÜÆâÄ£¤ÎÄ£¼Ë3³¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö²¾µÜÅÂ¡×¤Ç¤Ï¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤µÜÅÂ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¹ñÌ±¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆµÜÅÂ¤ÎºÆ·ú¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯1·î¡¢¿·µÜÅÂ¤Î·úÀß¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µÜÅÂ¤Ï¾ÝÄ§Å·¹Ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ·¼°¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö°Ò¸·¤è¤ê¤â¿Æ°¦¤ò¡¢Áñ½Å¤è¤ê¤âÊ¿ÌÀ¤ò¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢¡ÈÆî¸þ¤¡É¤À¤Ã¤¿µÜÅÂ¤Î¸þ¤¤ò¡ÈÅì¸þ¤¡É¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¸æ½ê¤Î»çÕâÅÂ¤â¡¢ÌÀ¼£¤ÎµÜÅÂ¤â¡¢¡ÖÅ·»ÒÆîÌÌ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡ÈÆî¸þ¤¡É¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ä´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Ó¥ë·²¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡ÈÅì¸þ¤¡É¤È¤·¡¢°ìÈÌ»²²ì¤Î¤¿¤á¤Ë¹¤¤¹¾ì¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¡ÖÅìÄí¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæÄí¡×¤Ï¾Íè¤Î¡ÖÂ¨°Ì¤ÎÎé¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¹¤¤¶õ´Ö¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»çÕâÅÂ¤ÎÆîÄí¤Ï¡Öº¸¶á¤Îºù¡×¡Ö±¦¶á¤ÎµÌ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤µÜÅÂ¤ÏÀµÅÂ¤ÎÁ°¤ò¹¤¯¶õ¤±¡¢À¾Æî¤Î¶ù¤Ë¡ÖÇòÇß¡×¡¢ÅìËÌ¤Î¶ù¤Ë¡Ö¹ÈÇß¡×¤¬ÂÐ³Ñ¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇß¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËüÍÕ¤Î¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅìÆî¤Î¶ù¤Ë¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹©ÈñÌó134²¯±ß¡£¹©»ö¤Ï1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯7·î¤«¤é4Ç¯¤«¤±¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯4·î¤«¤é»ÈÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç³°¹ñ¤«¤éÉÐµÒ¤¬Â³¡¹¤ÈÍèÆü¤¹¤ë¤È¡¢¿·µÜÅÂ¤Ë·Þ¤¨¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆµÜÅÂ¤Î¿ÞÏ¿¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ëý¤Î¿·µÜÅÂ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë°ïÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Èµ²±¡É¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡ÖÅÀ·Ê¡×
¡Ø¹ÄµÜ·Ù»¡»Ë¡Ù¤Ë¤Ï½Þ¿¦¤·¤¿3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¸µ¸î±Ò´±¤ÎÌÌ±Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£36ºÐ¤Ç½Þ¿¦¤·¤¿·ÙÉô¤Î»ÒÂ©¤Ç¡¢Ê¿À®¤Î½é¤á¤Ëºä²¼¸î±Ò½ðÄ¹¤ä¸î±ÒÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ÆÂà¿¦¤·¡¢3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¸î±Ò´±¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎË´Éã¤Î½Þ¿¦¾ì½ê¤¬¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤¬¤¢¤ëËÌÀÅÂ¤ÎÃæÄí¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºä²¼¸î±Ò½ð¤ÏµÜÅÂ¤Î·ÙÈ÷¤Î¼õ¤±»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½ðÄ¹¤ÎÆü¡¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ê¤é¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤Ï¿·¤·¤¤µÜÅÂ¤ÎÃæÄí¤Ë¤âÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£400Ç¯Íè¤Î¹©·ÝÉÊ¤À¤«¤é¡¢ÌÀ¼£¤ÎµÜÅÂ¤ÎÊèÈê¤È¤·¤Æ¡¢½Þ¿¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÄÃº²¤Î¤¿¤á¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¡ØµÜÅÂÂ¤±ÄµÏ¿¡¦²òÀâÊÔ ¿ÞÌÌÊÔ¡Ù¡ÊµÜÆâÄ£¡Ë¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È´Ø·¸¼Ô¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¼°Éô´±¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄÎ¶É×»á¤Î¡ØµÜÃæÊª¸ì¡Ù¤Ë¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÅÂ¤Î¡Ö¾¾¤Î´Ö¡×¤«¤éÏ²¼¤Î¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÇò¤¤ÀÐ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃæÄí¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹ÈÇß¤äÇòÇß¡¢¤½¤·¤Æ¿åÈ×¤¬¶ù¤Ë¸«¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆµÜÅÂ¤ÎÆâÉô¤ò²¿ÅÙ¤«¸«³Ø¤·¤¿ÀÞ¡¢ÃæÄí¤Î¶ù¤ËÇß¤ä¿åÈ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÅÀ·Ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÀ·Ê¡×¤È¤ÏÉ÷·Ê²è¤Ê¤É¤Ç²èÌÌ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤äÊª¤Ç¤¹¡£¼çÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢·Ê´Ñ¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀµÅÂ¤Çµ·¼°¤ËÎ×¤àÅ·¹Ä¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Çß¤ÎÍ³Íè¤ä¿åÈ×¤Îµ²±¤¬¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤è¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¶Àµ¤Î¿åÈ×¡×¤Ï¤¤ç¤¦¤âÃæÄí¤Î¶ù¤Ç¿åÌÌ¤ËÀÄ¤¤¶õ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÀïÁèÃæ¤ËB29¤¬¶õ½±¤ÇËä¤á¤¿¶õ¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤Î²Æ¡£µ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿åÈ×¤Ç¤¹¡£¡Ê½ª¡Ë¢¨Ê¸Ãæ¤Ëµ¤·¤¿¤Û¤«°Ê²¼¤Î¿Þ½ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØµÜÅÂ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ê¹âÈøÎ¼°ì¡¢µáÎ¶Æ²¡Ë¡¢¡Ø¿·ÊÔ µÜÃæ¸«Ê¹Ï¿¡Ù¡ÊÌÚ²¼Æ»Íº¡¢ÆüËÜ¶µÊ¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹Ä¼ÂÏ¿¡Ù¡ÊµÜÆâÄ£¡Ë
