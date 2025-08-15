Image: 株式会社ブロードウォッチ

車を運転する方にとってはすっかりお馴染みとなったドライブレコーダー。ただ、これまでドラレコといえば、配線作業や取り付けに手間がかかるのが悩みの種でした。

しかし「Peca Came」は、その名の通り「ペタッ」と貼るだけで設置が完了します。

取り付けは“貼るだけ”「1秒」で完結

「Peca Came」はモニターがないので、狭い位置にもペタッと貼れて、視界スッキリ。この装着の簡単さは、ドラレコ初心者の方にとってもかなりの魅力です。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

装着手順は、超簡単。付属の粘着シールでフロントガラスに貼り付けるだけ。縦約5cm、横約3.6cmのほぼ消しゴムサイズの「Peca Came」は、吸盤スタンドなどの面倒な装備は必要ありません。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

しかも、フロントガラスの傾斜に合わせて、レンズの角度調整が可能！ だから、どんな車種でも、ペタッと貼れるのも特徴。車のレイアウトを問わず自由に使えるため、サブカメラとしての導入や、カーシェア・レンタカーでの使用にもぴったりです。

小さいのにスグレモノ。120度画角、長時間再生！

「Peca Came」で録画したデータは、スマホで確認することができます。ドラレコの設定もスマホで簡単操作！ 録画データはmicroSDカードに保存され、アプリから確認することができます。サイクル録画対応で、データがいっぱいになると古いデータから自動で上書きします。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

データはちゃんと鮮明なの？という疑問ですが、コンパクトでもフルハイビジョン（1080P）対応。もしものときにも頼れるデータとして残すことが可能です。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

画角は、120度と広角。死角がほとんどなく、あおり運転や接触事故といったトラブルの決定的な瞬間をしっかりと記録。

画質はフルHD、夜間対応のナイトビジョンも備えており、音声録音・衝撃検知による自動録画機能も標準搭載。夜間でもナンバープレートや周囲の状況がしっかり映ります。シンプルな見た目ながら、必要な機能はしっかり詰め込まれている点が安心ですね。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

「小さいから、すぐデータがいっぱいになってしまうのでは……」という心配は、ご無用。連続再生約280時間という長時間対応です。

「ドラレコ、つけなきゃ……」そんな人はぜひチェック！

Image: 株式会社ブロードウォッチ

シンプルでコンパクトなデザインで車内のインテリアにもなじみ、ドラレコの存在感をおさえることができる「Peca Came」。

さらにUSB-Cで手軽に充電でき、スマートフォンとWi-Fi接続することで、専用アプリから録画映像の確認や各種設定ができるの便利。録画データはSDカードに保存され、PCへのデータ移行も簡単です。

「Peca Came」こそ、「必要なときだけ使いたい」「旅先の車にも使いたい」「手軽に安心感を得たい」──を叶える、新世代のドライブレコーダーです。

「装着に二の足を踏んでまだドラレコを買っていなかった……」という人は注目！ 簡単取り付けで汎用性の高い、だけど機能派な「Peca Came」を試してみたい人は、以下のリンク先へ急ぎましょう。

Image: 株式会社ブロードウォッチ

