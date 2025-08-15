»³ÅÄ°ÉÆà¡¢Æü¡¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ä¡©¡¡¼ç±éÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖChaO¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÌÀ¤«¤¹
½÷Í¥»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§¤Ç¡¢Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖChaO¡×¡ÊÀÄÌÚ¹¯¹À´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«½éÆü¤òµÇ°¤·¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ëSTUDIO4¡î¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¿Íµû¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Îë¼¯±é¤¸¤ë¿Í´Ö¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢»³ÅÄ±é¤¸¤ë¿Íµû¤Î¥Á¥ã¥ª¤ÎÎø°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÜÆü¤Ï¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ï¥é¥Ö¤È¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤Ï²¿¤È²¿¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÆü¡¹¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¡¢¸ø³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢´¥ÇÕ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¤«¤é²¿¤Î¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤Ç¤â¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£À§Èó³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÂô»³¤ÎÊý¤Ë¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£