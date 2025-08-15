元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が14日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。仕事の哲学を明かす場面があった。

この日は元AKB48でタレントの高橋みなみ、女優の前田敦子とそろって登場。番組では小嶋について、現在は社員100人を超えるアパレル企業の社長として経営で手腕を振るいながら、自ら商品のプロデュースまで担当していると伝えた。

またポップアップイベントを開催すれば1週間で1億円の売り上げを記録。さらには自身のSNSの総フォロワー数は1000万人超えと、世の女性から圧倒的な支持を得る存在だと紹介した。

事前取材のVTRで小嶋は部下と接する時に気を付けていることを問われると「やっぱり社員とは言え私は元AKBって見えてる」と言い、「一緒にいてても、週5とか出社してても、やっぱりそういうのはあると思うから、なるべくにこにこしてようとか思いますね」とにこやかに語った。

さらに「話しかけやすかったりするために、いつも口角上げるようにしてます」と小嶋。優しいオーラを出すよう心掛けているのかと確認されると「そうですね。そういう時もあれば、ちょっとかましてみようかなみたいな時も。バランスは取りますね」と打ち明けた。

また「言ったことはしっかりと有言実行したりとか。数字でしっかり結果を出すとか。めちゃくちゃ難しいんですけど、自分が正解を出せるように、自分が頑張るっていうのをベースにしてます」と言い切ると、「ちゃんとするようになりました。いっぱいAKBで経験させてもらったので。それが生きてるって感じですね」と感謝した。

スタジオでVTRを見たMCのタレント・指原莉乃は「これ、みんなとかファンからしたら、えっ、いつの間に？って思いません？私たちはたぶんしっかりした小嶋さんをメンバーは知ってると思うんですけど、天然キャラみたいな。『めちゃイケ』とかでおバカでーすとかやってたのに」と語ると、小嶋は「やってたよねえ」と笑ってみせた。

タレントのアンミカからは「気になったのは、たまにかますのはどういう感じなんですか」とも問われたが、小嶋は「いや全然、サングラスかけて出社したり」と回答。共演者からは「それかまし？」「湘南とかにいる人と一緒じゃないですか！」「めっちゃ可愛いやん」などとツッコミが入っていた。