中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りでの現役引退を表明した。濃紺のスーツ、ブルーのネクタイを着用して会見に臨んだ中田は、家族にも「1カ月前ぐらいに母親と家族には伝えました」と明かし、会見後には子供たちからの意外な反応に笑顔を見せる場面があった。

改めて「おかんもね、嫁も、覚悟はしてたみたいで。18年間、悔いが残る形でやめていった先輩方も見てきていますし、今年かあ…という感じではありました」と家族の反応について語った中田。

「昨日、長女はね、もっと前から状況を理解していたと思うけど、下の2人はまだよく分かっていないと思う。昨日今日で、しっかり言いましたけど“パパは今年で野球をやめるから”と。でも理解はしていないので。朝イチでパパはサッカー選手になるの？と。意味は分かっていないと」と優しい笑顔を見せながら子供たちの意外な反応を明かした。

◇中田 翔（なかた・しょう）1989年（平元）4月22日生まれ、広島県出身の36歳。大阪桐蔭では1、2年夏、3年春と3度甲子園出場。高校通算87本塁打。07年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入団。14、16、20年に打点王。21年8月に無償トレードで巨人移籍。24年からは中日でプレー。13、17年WBC、15年プレミア12日本代表。1メートル84、107キロ。右投げ右打ち。