10¡¦14¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥í¡¼¥Ö¡×»³¸ý¿ÎÌé¤È½ÅÎ¤´¦ÂÀÏ¯¤¬ºÆÀï¡¡ºòÇ¯10·îºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¥É¥í¡¼·èÃå
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»°Ç÷¥¸¥à¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢10·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¼çºÅ¶½¹Ô¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¤Ç¤Ï²¦¼Ô¡¦»³¸ý¿ÎÌé¡Ê25¡á»°Ç÷¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦½ÅÎ¤´¦ÂÀÏ¯¡Ê29¡á»ÖÀ®¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÆ±µéºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1¡½1¤ÎÈ½Äê¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢Í¥ÀªÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿»³¸ý¤¬¾¡¼Ô°·¤¤¤Ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¹â»³ÎÃ¿¼¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬ÊÖ¾å¤·¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¦ºÂ¤òÆ±µé2°Ì¡¦µÈÅÄµþÂÀÏº¡ÊÆ±¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤ÈÁè¤¤¡¢3¡½0È½Äê¾¡¤Á¡£ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤Ç¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë½ÅÎ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé8²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±µé¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇIBF12°Ì¡¢WBC13°Ì¡¢WBO14°Ì¤ÎÃæÀî·òÂÀ¡Ê40¡á»°Ç÷¡Ë¤¬¥½¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£