¡Ú½ÂÂÚ¾ðÊó¡ÛÂèÆóµþºå¤Ç»ö¸ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡³ûÀîÅì¡¼¾åÄ»±©¡¡Ì¾¿À¾å¤ê¤Ï£±£µ¥¥í¡Ü£´¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡¡µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹£¹¥¥í½ÂÂÚ
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤ªËßµÙ¤ß¸åÈ¾¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤Ç¤ÏµþÅÔÃæ¿´¤Ë¾å¤ê¡ÊÅì¹Ô¤¡Ë¤Ç·ã¤·¤¤½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂèÆóµþºå¤Ç»ö¸Î¤Î¤¿¤áÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂèÆóµþºåÆ»Ï©²¼¤ê¡ÊÂçºåÊýÌÌ¡Ë¤ÇÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢£±£µÆü¸á¸å£°»þ£³£¹Ê¬¤«¤é³ûÀîÅì£É£Ã¤È¾åÄ»±©£É£Ã¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¼Ö¤ÎÇËÊÒ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾å¤ê¡ÊµþÅÔÊýÌÌ¡Ë¤Ï£²¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ì¾¿À¾å¤êÅìµþÊýÌÌ¤ÏÂçÄÅ£É£Ã¤ÈÂç»³ºê£Ê£Ã£Ô¤Î´Ö¤Ç£±£µ¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡£
¤½¤ÎÀè¡¢·Ò¤¬¤ë·Á¤ÇÂç»³ºê£Ê£Ã£Ô¤òÀèÆ¬¤Ë£´¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£
µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¾å¤ê¤Ïµ×¸æ»³£É£Ã¤ÈÆî¶¿£É£Ã¤Î´Ö¤Ç£¹¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£