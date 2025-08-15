À¯ºöÈë½ñ¤ËÈ³¶â30Ëü±ßÎ¬¼°Ì¿Îá¡¡ÇëÀ¸ÅÄ»á¡Ö¿¦ÀÕÁ´¤¦¡×¤È¼¿¦ÈÝÄê
¡¡¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï15Æü¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼õÎÎ¤·¤¿1952Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡Êµõµ¶µÆþ¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤Îµíµ×ÊÝÉÒÊ¸À¯ºöÈë½ñ¡Ê46¡Ë¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Åìµþ´ÊºÛ¤Ï¡¢È³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¼«¿È¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¯ºöÈë½ñ¤ÎÎ©·ï¤Ë¤è¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤ÎX¤Ç¡¢À¯ºöÈë½ñ¤ÎÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤òÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¸å¤â¼«¤é¤Î¿¦ÀÕ¤òÁ´¤¦¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢µÄ°÷¼¿¦¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£À¯ºöÈë½ñ¤«¤é¼¿¦¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÂè5¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Î¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×µÄ·è¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ÏÅö½é¤Îµíµ×ÊÝÈë½ñ¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤òÊ¤¤·¤¿¡£ÃÏ¸¡¤ÏºÆÁÜºº¤Ç¡¢¸¡¿³¤¬»ØÅ¦¤·¤¿°¼ÁÀ¤Î¹â¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµºÜ³Û¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç·×2728Ëü±ß¡£