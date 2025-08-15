香川県によりますと、8月4日～10日までの感染症発生動向調査で、リンゴ病（伝染性紅斑）の定点あたりの患者数（26定点医療機関）あたりの患者数が2.12人（患者数55人）と増加し、警報レベル（定点あたり患者数2.0人）を越えたため、伝染性紅斑流行警報を発令したということです。香川県で警報レベルを超えたのは、現在の集計方法になった1999年以来初めてです。

【写真を見る】リンゴ病（伝染性紅斑）流行警報発令→警報レベルを超えたのは1999年以来【香川】

高松地区（定点あたりの患者数3.78人）、西讃地区（定点あたりの患者数2.67人）では、警報レベルを超えていて、中讃地区（定点あたりの患者数0.44人→1.00人）においても患者数が増加しているといいうことです。

リンゴ病（伝染性紅斑）は小児を中心に流行する感染症で両頬がリンゴのようにあかくなることから、「リンゴ病」と呼ばれることがあります。香川県では今後も感染者が増加することが予想されるため、水と石けんによる手洗いの徹底、せきエチケットなどの感染防止に努めるよう呼びかけています。