¡¡½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¼¤¯¤ª¼µ·¤¹¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼
¡Ö½ªÀï°ÊÍè80Ç¯¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º£Æü¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ËËþ¤Á¤¿¹ñÌ±¤ÎÊâ¤ß¤ò»×¤¦¤È¤¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ë
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢²Æì¸©¤ä¹Åç¸©¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·î¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÄ¹ºê¸©¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç²Ö¤ò¶¡¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë