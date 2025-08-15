山田優が新たなファッションスタイルを公開！ワイルドすぎる姿にファン歓喜！「か、、カッコ良すぎです」
モデルの山田優が自身のInstagramを更新。投稿には、自身の最新ファッションショットが複数枚添えられて投稿されている。
投稿内で山田はオアシスの再結成を記念した特別Tシャツを紹介。山田は「ADAM ET ROPÉ×oasis」と題し、「oasis待望の再結成を記念したリリース当時の貴重なシングルジャケットやアルバムブックレットのアートワークを落とし込んだスペシャルなTシャツが登場!!!!! ぜひチェックしてみて♡♡♡」とコメント。
この投稿にファンからは「か、、カッコ良すぎです」「素敵おしゃれ」「ゆう様、足細すぎぃ」「筋肉質で格好いい！！スポーティー＾＾」などの称賛のコメントが多く寄せられた。
