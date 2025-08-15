部屋に「不法侵入」した人物の意外すぎる正体にがく然…【ママリ】

大学生時代、一人暮らしをしていた星田さん。ある夜、アルバイトを終えて帰宅したところ、何者かに部屋に侵入された形跡を発見します…。警察官から、犯人はすでに捕まったと聞かされた星田さん。しかも、犯人は身近な人物だと聞かされ…。星田さんが犯罪に巻き込まれたできごとを通し、自衛の大切さについて描かれています。星田つまみ(@hoshi.da)さんの体験談、『鍵の開いたドアと置き手紙』をダイジェスト版でごらんください。

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

部屋に侵入したのは隣人だった！

ある日、アルバイトを終えて帰宅をすると、部屋の鍵が開いていることに気づきます…。恐る恐る室内を確認したところ、無数の足跡を発見した星田さん。確実に、誰かが侵入したようです。



さらに、玄関には一枚の紙きれが…。確認してみると、警察署の番号が書かれていたのです。電話をしたところ、すぐに警察官が到着し、現場検証と調書が始まります。



間もなく、侵入したのは隣人だったと聞かされた星田さん。大家さんからは、隣の部屋に「男性が入居する」と聞いていたものの、面識はありませんでした。隣人は何の目的で星田さんの部屋に侵入したのでしょう？

犯人の目的は？大胆すぎる犯行

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

犯人の目的は、星田さんの隣の部屋に住む、看護師の女性でした。看護師の女性宅をのぞき見するために、星田さんの部屋のベランダを伝い、侵入したと言います。犯人の大胆すぎる行動に、あ然としてしまいますね…。



看護師の女性は無事だったのでしょうか？

のぞき見されていると気づいた女性

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

ベランダに人がいることに気づいた看護師の女性。そっと携帯電話を手に持ち、ベランダの窓から見えない位置へと移動します。そして、すぐ、大家さん宅へと電話をかけます。犯人に通路として使われた星田さんの部屋…。



星田さんは、「4階だから大丈夫だろう」と油断をし、度々、換気のために窓を開けて外出をしていたそうです。このできごとから、猛省し、自衛することの大切さを学んだという星田さん。本作を通し、改めて、「常識では考えられないことをする人がいる」ということを認識し、油断しないことの大切さを気づかされました。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）