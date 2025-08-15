¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û¡¡¡Ö¤â¤ó¤¸¤ã¿©¤Ù¤¿¡× Åìµþ¡¦·îÅç¤ÇÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÌë¤Î¿©»ö¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤ó¤¸¤ã¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Ç®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´ÈÄ¤ÎÃæ±û¤Ë¶ñºà¤¬À¹¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÍÏ¤±¤¿¥Ð¥¿¡¼¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤äÌÍ¤Ê¤É¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åòµ¤¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÇ®¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÉ÷¤ÎÆ«´ï¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿°ìÉÊ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÀÚ¤ê¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤È¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¡£¤Þ¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¥È¥Þ¥È¤¬¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤ÆÇò¤¤Ä¹Êý·Á¤Î»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤ó¤¸¤ä ÂÀÏº¡×¤È¤¤¤¦ÀÖ¤¤¤Î¤ì¤ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤ÌÀ¤«¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃå¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤¬¡¢Å´ÈÄ¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÎÌë·Ê¤â¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥ª¥ó¤Î´ÇÈÄ¤¬ºÌ¤ëÆø¤ä¤«¤Ê·îÅç¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÄÌ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
