93年に亡くなったアナウンサー逸見政孝さんの長男でタレント逸見太郎（52）が14日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。在りし日の家族のだんらんについて話す場面があった。

イギリスの高校で留学をしていた太朗は「留学中に、父はフリーになっていたんですよ」とし、名倉潤（56）は「フリーですごい売れてたからね」、品川庄司の庄司智春（49）は「どの局つけても出てましたもんね」と政孝さんの活躍を称賛した。

これを受け、太朗は「（日本に）いないじゃないですか。だからわかんないんですよ、その状況が。ですから日本に帰ってくると（政孝さんが）『視聴率がこうなって、上がってきて』といううれしい話を…。いやいや、私の向こうの生活聞いてよと」と当時を回顧した。

名倉が「日本に帰ってきて、お父さんと話しせえへんの?『留学どう?』とか」と質問すると太郎は「意外と会話のない親子だったんですよね」と返答。さらに名倉が「自分の視聴率のことばっかり言うてた?」と続けると「意外と言ってたんです」と告白。一同を笑いに巻き込んだ。

さらに太郎は「オンエアの時間になると家族呼ばれて、居間で『これから始まるからな』」と一家総出で政孝さんの番組を試聴していたことを告白した。