Regina Songが、新曲「Before i leave」を配信リリースした。

本楽曲は、失恋直後の心の傷がもたらす混乱した余韻を探求したものに。失恋後に訪れる複雑な感情を率直に綴った本楽曲は、ボストンでの夏期プログラム滞在中、実際の出来事にインスパイアされて制作されたという。“愛されたい”という欲求に自ら身を委ねた瞬間を、等身大の言葉とメロディで表現している。

歌詞では、〈I am yours for free / So take in all of me / I’ll let you slide right into my heart（私は無償であなたのもの／だから私のすべてを受け入れて／あなたをそっと私の心に入れてあげる）〉といったフレーズを通して、これまでの“恋するガール”というイメージとは異なる、より脆く、欲求に突き動かされる一面を見せている。

失恋後のぼんやりとした日々を歩むリスナーの心に響くことを願うRegina Songの願いが込められた本楽曲は、混乱や渇望、そしてほんの一瞬でも再び満たされたいという思いの中で、自分がひとりではないと感じてもらえるようにとの思いが託されている。

（文＝リアルサウンド編集部）