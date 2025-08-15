俳優の仲里依紗が8月13日、自身のYouTubeを更新。シンガポールに訪れた様子を公開した。

今回仲が宿泊したのは、世界最大のインフィニティプールがあることでも有名なホテル『マリーナベイ・サンズ』だ。まず仲たちは外で観光することに。屋台のチキンライスを食べて「美味い」「めっちゃ柔らかい」と感激したようだ。その後はかき氷なども食べ、その日の夜はカニ料理がメインのレストランへ行くことに。手袋をして、仲は「どうやって食べるの？」と困惑したようだが、豪快に殻を割って味わった。味については「エビチリみたい」と、こちらも美味しそうな様子を見せた。

仲は観光を終えて、ナイトプールへ。残り時間が30分というギリギリのタイミングで駆け込んだようだが、水着姿で「超映えじゃん」「すっげぇ怖い」と、かなりはしゃいでいる様子を見せた。そして、絶景を背に「いい湯だわ」と言いながら、その日の夜はプールを楽しんだ。

そして翌朝になり、ふたたびプールを楽しむことに。「意外と寒い」とコメントし、同じく屋上に設置されている湯船にも浸かって満喫した。

今回の動画に視聴者からは「ポジティブで最高」「かわいすぎ」「最高です」といった声が集まった。

（文＝向原康太）