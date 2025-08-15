¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëm-flo¤ÎLISA(º¸)¡£±¦¤ÏVERBAL(LISA¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@real_lisa_gn¤è¤ê)

¡¡²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Öm-flo¡×¤ÎLISA(50)¤¬¿Íµ¤¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡LISA¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤Ê¤«¤Ç¤â­à¤ª¿¬¤Þ¤ï¤ê­á¤Î¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤ÏMC¾åÅÄ¿¸Ìé¤âÂçÇú¾Ð¡£¡ÖËÜÅö¤Ê¤é¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇ½é²èÌÌ¸«¤¿¤È¤­Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö´ÓÏ½¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯Îõ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖIKKO¤È¤ÎÊÂ¤Ó¤¬¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

 