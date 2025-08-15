羊文学、恒例クリスマスライブ『まほうがつかえる2025』開催決定
羊文学が毎年恒例のクリスマスライブ『まほうがつかえる2025』を、東京・LINE CUBE SHIBUYAと大阪・フェスティバルホールで開催することが決定した。東京公演は12月19日、大阪公演は12月25日に行われる。
【写真】羊文学『FUJI ROCK FESTIVAL '25』でのライブの模様
8月15日正午からファンクラブ先行受付がスタート。8月27日発売のニューシングル「Feel / mild days」に封入されるシリアルコードを使用したチケット抽選先行も発表されており、こちらは8月27日午前10時からスタートする。
「Feel / mild days」は全6曲を収録し、期間生産限定盤として発売。「Feel」がテレビアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オープニングテーマ、「mild days」が同エンディングテーマとなっている。
羊文学は10月8日に約2年ぶり5枚目のフルアルバム『Don’t Laugh It Off』をリリース予定。9月からは東京・日本武道館2Days、大阪・大阪城ホールを含む過去最大規模のアジアツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"』を開催し、さらに10月にはフランス・パリを皮切りに初のヨーロッパツアー『Hitsujibungaku Europe Tour 2025』を開催する。
