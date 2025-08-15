½©¸µ¿¿²Æ¡¡¡ÖÈà½÷¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ª¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î¡È¾Ð´é2S¡É¤¬ÏÃÂê
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê31¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤Ï¡Ö¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Áin²Æì¡¡¸þ°æ¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿³¤Ï·T¥·¥ã¥Ä¡¡¤º¡¼¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡¡¤¦¤ì¤·¤£¤£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤È¡¢Å·Ð§¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¸þ°æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö³¤Ï·T¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ä¡ÄÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡©¡×¡ÖÈà½÷¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÅÅ·âº§¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤¸´é¤·¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡×¤Ê¤É¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¤Í¤Ã¡Á¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤Ã¤¿¤ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¾Ð´é¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£