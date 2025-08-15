中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。

引退は「２カ月ほど前に決めた」とし、決断の理由については「日々野球をやっている中で、満足いくスイングができない、思い通りに体が動かないと感じてきた中で、これ以上チームに迷惑を掛けられないというのがあったので、そういう決断を下しました」と話した中田。１８年間のプロ野球生活を振り返り「日本ハムから始まり。正直、日本ハムに中田翔という選手を育ててもらったと思っている」とプロ１年目の２００８年から２１年まで在籍した球団への思いを明かした。

さらに「その後、ジャイアンツ、ドラゴンズ。本当にたくさんの方にお世話になった。３球団とも個人的にはすごく大好きなチーム。そういうチームのユニホームを着られて、すごく幸せだったなと思う」と続けた。

中田は大阪桐蔭から２００７年度高校生ドラフト１巡目で日本ハムに指名され入団。２１年途中に無償トレードで巨人に移籍した。２３年オフに巨人との複数年契約を解除して自由契約となり、中日と２年契約を結んでいた。

中日に移籍１年目の昨季は開幕当初はチームをけん引したが、その後腰痛を発症し６２試合、打率・２１７、４本塁打、２１打点に終わった。腰の負担を減らすために減量して臨んだ１８年目の今季はここまで２５試合で２本塁打、４打点。５月に腰痛が再発して離脱し、今月７日に３カ月ぶりに１軍に昇格したが、１２日に抹消。昇格後は３打数無安打だった。

◆中田翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日生まれ、３６歳。広島県出身。１８４センチ、１０７キロ。大阪桐蔭から２００７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。打点王を３度獲得するなど、リーグを代表する強打者となる。２１年シーズン中に巨人へ移籍。２４年からは中日でプレーしていた。通算３０９本塁打は今季の現役選手中２位、１０８７打点は同３位。