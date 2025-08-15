¥ê¥Ã¥¿¡¼Ìó30kmÁö¤ë¡ª ¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª¡ÖÇ³ÈñÎÉ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡Ö¿·¼Ö235Ëü±ß¤Ï¤ªÇãÆÀ¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª ¥Þ¥¸¤Ç¡ÈÉáÃÊ»È¤¤¡É¤«¤é»Å»ö¤Þ¤ÇÂç³èÌö¤Î¡Ö¿·¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤¬Âç¹¥É¾¡ª
¥ê¥Ã¥¿¡¼Ìó30kmÁö¤ë¡ª ¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯5·î19Æü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¸½ºß¤É¤ó¤ÊÉ¾²Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾èÍÑ¼Ö¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1966Ç¯¤Ç¡¢°Ê¹ß¡¢À¤³¦150¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÎß·×5000ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¸½¹Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ëº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤äÁõÈ÷¤Î²þÁ±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Îºþ¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢½¾Íè¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢´Ê°×Ï¿²èµ¡Ç½¤Ä¤¡Ë¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªplus¡×¤ò¡¢¡ÖW¡ßB¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼ ¡Ü °Â¿´¹ß¼Ö¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤â¡¢W¡ßB¤ª¤è¤Ó¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö205¡¿55R16¥¿¥¤¥ä¡×¡Ö16¡ß7J¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡×¡ÖLED¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¡×¤ò¡¢G¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡ÖµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ß¤Ë°ìËÜ²½¡£
¡¡1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢235Ëü9500±ß¤«¤é341Ëü6600±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¹ç¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×
¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¾è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥·¥Õ¥È¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¾®¤µ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Í¡×
¡Ö¥ï¥´¥ó¤À¤«¤éÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¤·¡¢ÆâÁõ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥¢¥ê¤À¤è¡×
¡Ö»Å»ö¤äÀ¸³è¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£
¡¡´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢
¡ÖÇ³Èñ¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤È¼¡¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡×
¡ÖÇ³Èñ¤¬·Ú¤¯20km¡¿L¹Ô¤¯¤é¤·¤¤¤«¤é¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¿Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥óËþ¥¿¥ó¤À¤È²¼Æ»¤ò100kmÁö¤Ã¤Æ¤âÇ³ÎÁ·×¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÇ³ÈñÎÉ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ä¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¹¤²¡¼¤è¡×
¡¡¤È¤¤¤¦Ç³ÈñÀÇ½¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÇ³Èñ¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬WLTC¥â¡¼¥É¤Ç24.9km¡¿L¤«¤é29.5km¡¿L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢
¡Ö¤¦¤Á¤Î·ÚEV¤è¤êÁ´Á³°Â¤¤¡Ä¡×
¡Ö¿·¼Ö235Ëü±ß¤Ç¤³¤ÎÀÇ½¤È¼ÂÍÑÀ¤Ï¤ªÇãÆÀ¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¥«¥í¡¼¥é¤Î¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Ç235Ëü9500±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢
¡ÖÂ¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡Ö¤â¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ï¥´¥ó¤Ï¥È¥è¥¿¤·¤«Ìµ¤¤¡×
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¼¡¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤«Ìµ¤¤¤è¤Í¤§¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó°¦¹¥²È¤ÎÀ¼¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Î¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê°·¤¦·¹¸þ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Á³¤È¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯Çä¤«¤éÌó6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡¢¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡£
¡¡¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡¢Ç³ÈñÀÇ½¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢Âå¼Ö¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¡¢Æ±¼Ö¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÌÀ³Î¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£