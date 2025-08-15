寺西拓人（timelesz）が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティー「トーク★ハンサム」開幕！日本テレビにて本日8月15日（金）24:30〜24:59放送。

この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が真摯に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。

寺西とともに番組を盛り上げるのは、河井ゆずる（アインシュタイン）、屋敷裕政（ニューヨーク）、新山（さや香）、兎（ロングコートダディ）といった新世代スター芸人。

今回のゲストは松村沙友理。松村の知られざる素顔や恋愛観に、寺西をはじめとする個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が、それぞれのスタイルでゲストをおもてなし。No.1ハンサムの座をかけて真剣勝負！

松村は、「アイドルを卒業して4年経つので4年もあるといろいろあったので…」と独特の恋愛観を語り一同が驚愕する場面も。さらに、松村のフェチ「切ない顔選手権」では、寺西がスキマスイッチ「奏」を熱唱！その歌声にスタジオが息を飲む…。寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面が明かされるとスタジオは大爆笑。

果たして、松村の心をときめかせNo.1ハンサムに選ばれるのは誰!? 笑いとときめきが交差する30分、是非お見逃しなく！

◆公式X ： @talk_handsome

◆公式Instagram ： @talk_handsome

◆公式TikTok ： @talk_handsome