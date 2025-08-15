俳優の谷原七音（ななと）が１５日、都内で行われた「第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のベスト３０お披露目会に登場した。

谷原は、２４年に開催された前回大会でフォトジェニック賞を受賞し、芸能界入り。テレビ朝日系連続ドラマ「奪い愛、真夏」（金曜・後１１時１５分）に出演中だ。俳優として同コンテストに凱旋（がいせん）し「ジュノン・スーパーボーイ・コンテストから半年、ベスト３０からはちょうど１年。ゲストで戻ってこれて、うれしく思います」とかみ締めた。

この日は、ベスト３０のうち、２９人が出席。歌唱やものまねなど、個性的な自己紹介を見届けた谷原は、「（自身の参加が）今年じゃなくて良かったなって思いました」と素直に話し、参加者たちの頑張りをたたえた。

同コンテストに参加した時の思い出も振り返った。高校３年生の時から俳優を志し、一念発起で応募。オーディションの直前は「足がぶるぶる震えて、心臓の鼓動が早くなりました」と苦笑いで明かした。参加者から「１年前から自分の変わったところ」を質問されると、「よりたくさんの人に感謝するようになった」としみじみ話した。

続けて「みなさんはメイクさんがメイクを施してくれて、記者さんが（記事を）書いてくれて、カメラさん、音声さんも来てくれている。僕もマネジャーさんやメイクさん、スタイリストさんたちのおかげ。僕たちしかカメラの前に立っていないけど、いろんな人のおかげでここに立っている。感謝をエネルギーに変えて、もっともっと頑張っていきたいと思うようになりました」と丁寧に回答。

情報番組の司会でもおなじみの父で俳優・谷原章介をほうふつさせるコメント力の高さを見せつけた。