´ë²èÆâÍÆ
Travis Japan¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¼èºà¡£¥í¥±¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯VTR¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÀî¤Î¿å¤¬°û¤ß¿å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹
¡¡¢¨8/9¡ÊÅÚ¡Ë¡ÄÁ°ÊÔ¡¡8/16¡ÊÅÚ¡Ë¡Ä¸åÊÔ
¢§»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂçÀÚ¤Ê°û¤ß¿å
¡¦Ï¢Æü40¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢
¡¡ÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¡£
¢§¹ÓÀî¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤òÃ©¤ë
¡¦¡ÖÀîÇî»Î¡×±©ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¹ÓÀî¾åÎ®¤òÄ´ºº
¢ªÀî¤Ë¤Ïµ¯ÅÀ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¹ÓÀî¤Ë¤âµ¯ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ì½ê¤¬ÃáÉã¤Î»³±ü¡£
¢ªµ¯ÅÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ÓÀî¤ÎÁíµ÷Î¥¤ÏÌó173km
¢§¹ÓÀî¤Î¿å¤òÃù¤á¤ë¡Ö±º»³¥À¥à¡×
¡¦¹ÓÀî¼þÊÕ¤Ë¤Ï£´¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥À¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î£±¤Ä¤¬¡Ö±º»³¥À¥à¡×
¡¦½ÅÎÏ¼°¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÁ´¹ñ£²°Ì¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë
¡¦ÁíÃù¿åÎÌ¤Ï5800Ëü㎥¡áÅìµþ¥É¡¼¥à47ÇÕÊ¬
¢§¥À¥à¤ÎÌò³ä
¡¦¿å¤ò¤¿¤á¤Æ¶ÛµÞ»þ¤ËÀî¤ØÊüÎ®¤¹¤ë
¡¦ÂçÎÌ¤Î±«¿å¤¬Àî¤ØÎ®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤»¤»ß¤á¤ë
¡¦¡ÖÁªÂò¼è¿å»ÜÀß¡×
¢ª¥À¥à¤Î¿å¤Ï¿¼¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å²¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤½¤Î¤¿¤áÀî¤Î¿å²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¤¸¿å²¹¤Î¥À¥à¤Î¿å¤òÊüÎ®