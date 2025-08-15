◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 西日本短大付2―1聖隷クリストファー（2025年8月15日 甲子園）

3季連続出場の西日本短大付（福岡）が競り勝って、2年連続3回戦進出を決め、1992年以来、33年ぶりの優勝に向けて一歩前進した。

初回に1死から井上蓮音（3年）が左中間三塁打したが、主軸が連続空振り三振で好機を生かせなかったが、3回無死から原綾汰（3年）が左中間三塁打し、続く奥駿仁（3年）の二ゴロの間に生還し先制した。同点で迎えた8回無死一塁から佐藤仁（3年）が左越え適時二塁打して勝ち越した。

投げては、背番11の左腕・原綾汰（3年）は丁寧にコーナーをつく投球で、再三、得点圏に走者を背負いながらも要所を締めて8回途中まで1失点の力投。8回途中から登板したエース右腕・中野琉碧（3年）が試合を締めた。

OBで昨夏3回戦で応援にも駆けつけた日本ハム・新庄剛志監督（53）は、西村慎太郎監督と同級生。9日の1回戦で勝利した際、新庄監督は「次の試合（聖隷クリストファーとの2回戦）が一番大事なゲームな気がするので。次勝てばね、乗っていけるようなチームだと思うから。次、期待しています」と話していたが、偉大なOBの“予感”が当たり、チームの進撃が続く。