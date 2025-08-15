µð¿Í¡¡£²·³Àï¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Å¬»þÂÇ¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¸å£¸»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ°ìÎÝ¤Ç¤Î½Ð¾ì
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢µð¿Í¡ÝÀ¾Éð¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡º¸Éª¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸Î¾ã¤«¤é£²·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¸å£¸»î¹çÌÜ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ°ìÎÝ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢À¾ÉðÀèÈ¯¡¦º´Æ£ÁÖ¤¬¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£²¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢»°Í·´Ö¤òÈ´¤¯Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£µ·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Ç¡¢°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÎºÝ¤ËÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Æº¸Éª¤òÉé½ý¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Öº¸Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï¡¢º¸ÍãÀþ¤Ø¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤â¸«¤»¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Ï»²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤Ç£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£¼·²ó¤Ë¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ØÂà¤¤¤¿¡£
¡¡£±·³Éüµ¢¤Ø¤Î£±¤Ä¤Î¥á¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£²·³Àï¤Ç¤Î£²£°ÂÇÀÊ¤ò¾Ã²½¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö½é¤á¤Îº¢¤è¤ê¤Ï»î¹ç´ª¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÂÇµå¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÎ©¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£¸Î¾ã¸å½é¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë¤Ï¡Ö·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿