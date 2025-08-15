Number_i、“岸優太発案”グループ名決定秘話「タクシーの中で」
【モデルプレス＝2025/08/15】Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が、8月14日放送のニッポン放送「Number_iのオールナイトニッポン」（深夜1時〜）に生出演。結成について振り返る場面があった。
【写真】「Number_iのオールナイトニッポン」自然体な3人の姿
King & Princeでの活動を経て、TOBEへ移籍、その後2023年に平野、岸、神宮寺の3人で新たにスタートしたNumber_i。岸は「本当にさ、みんなで『名前どうしようか』って時あったよね」と回顧。「俺が思いついたのは、タクシーの中で（アイデアが）急に降りてきて。1人で乗ってて」と口にした。平野は「結構本当にさ、会社の人たちにも考えてもらったりして何十って案が出たけど、岸君のその一言で結構パシッと決まったというか」「馴染あるようで馴染ないっていうか、不思議な感覚」と、グループ名決定の瞬間を振り返った。
岸は名前に込めた意味について「ナンバーワンっていうのももちろん大事だけど、何よりも大切なのは皆さんそれぞれ持ってるナンバーワンというか、あの、オンリーワンだったり」と、神宮寺にフォローされつつ解説。3人は口々に「気に入ってます」とグループ名への想いを口にした。
結成から2年となるが、神宮寺は「結構早いね！あっという間のような」としみじみと口に。「短い割にはやってる内容が凄い濃いから、矛盾してるんだろうね」と平野も頷いた。また、デビュー年に紅白に出場したりフェスにも参加したりとずっと3人で一緒にいたため、平野は「いい意味でプライベートで2人に会いたくないとも思った。会い過ぎで」とも告白。「じん（神宮寺）とあれやりたいなとか、岸くんとあれやりたいなとかも無い」とも語り、3人はほんの少し会っていないだけでも「だいぶ会っていない感じがする」と口々に語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
