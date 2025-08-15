timelesz寺西拓人、松村沙友理らと恋愛観語る スキマスイッチ「奏」熱唱も
【モデルプレス＝2025/08/15】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が人気芸人とタッグを組んだ新トークバラエティー「トーク★ハンサム」（日本テレビ系）が、8月15日24時30分〜24時59分に放送。この度、番組の見どころが公開された。
同番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、【顔もトークもハンサムな新世代芸能人】が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。寺西とともに、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人が番組を盛り上げる。
今回のゲストは松村沙友理。松村の知られざる素顔や恋愛観に寺西をはじめとする個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が、それぞれのスタイルでゲストをもてなし、NO.1ハンサムの座をかけて真剣勝負。松村は、「アイドルを卒業して4年経つので4年もあるといろいろあったので…」と独特の恋愛観を語り一同が驚愕する場面も。
さらに、松村のフェチ「切ない顔選手権」では、寺西がスキマスイッチ「奏」を熱唱。その歌声にスタジオが息を飲む。寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面が明かされるとスタジオは爆笑する。松村の心をときめかせNO.1ハンサムに選ばれるのは誰か。（modelpress編集部）
◆寺西拓人「トーク★ハンサム」放送 ゲストは松村沙友理
