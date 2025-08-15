鈴鹿央士、主演アニメ映画で初歌唱「母親から歌うなって言われて育ってきた」 シシド・カフカからの称賛に恐縮「また汗かいちゃう」
俳優の鈴鹿央士（25）が15日、都内で行われたアニメーション映画『ChaO』初日舞台あいさつに登壇し、作中で披露した歌唱について語った。
【集合ショット】まるで海の中にいるみたい…！バルーンに囲まれた山田杏奈＆鈴鹿央士ら
舞台あいさつには鈴鹿のほかに、山田杏奈（24）、シシド・カフカ、声優の梅原裕一郎、8人組ボーイズグループ・OCTPATHの太田駿静（25）、青木康浩監督（57）が登壇した。イチオシのシーンを聞かれ、鈴鹿は自身が演じたステファンが歌うシーンをセレクト。作中で歌声を披露したが、実は「小さい頃から歌うことを避けてきたんです。母親から歌うなって言われて育ってきたので、歌わないように生きてきた」と告白した。しかし本作では「間奏含め40秒くらいで、本当そこだけ録るんでお願いします」と打診があり、「ボイトレ行ってそこだけ練習して」と準備。本番は「当日40秒撮って、よし終わった、と思ったら、『すみません、フルお願いします』って言われて。これが芸能界かって」とぼやいた。
鈴鹿は「まったく練習していない2番3番歌わされて、でも皆さん『いい感じです』っていっていただけたんですけど、自分的には『お母さん助けて』って感じでした」と本音を吐露。「映画だと40秒、サントラならフルで聞けますので、気が向いたら聞いてみてください」と呼びかけた。歌ったことは母親にはまだ言っていないといい、「芸能界に入って歌ってると聞いたら…どう思うんでしょうね」となぜかカメラ目線。アーティストとも活躍するシシド・カフカから「歌うな、って言われてるなんてわからないくらいすばらしかったですよ」と称賛され、「また汗かいちゃう…」と恐縮してハンカチで汗を拭っていた。
本作は、『鉄コン筋クリート』（06年）『海獣の子供』（19年）『映画 えんとつ町のプペル』（20年）などを世に送り出してきたSTUDIO4°Cの最新作。描かれるのは【種族と文化を超えた恋と奇跡の物語】。オリジナルアニメーションとなる本作では、絵を1枚1枚描く手書きアニメーションにこだわり、圧倒的な作画量と斬新な処理の背景美術で、瑞々しくもかわいく人間と人魚の恋模様を描く。
【集合ショット】まるで海の中にいるみたい…！バルーンに囲まれた山田杏奈＆鈴鹿央士ら
舞台あいさつには鈴鹿のほかに、山田杏奈（24）、シシド・カフカ、声優の梅原裕一郎、8人組ボーイズグループ・OCTPATHの太田駿静（25）、青木康浩監督（57）が登壇した。イチオシのシーンを聞かれ、鈴鹿は自身が演じたステファンが歌うシーンをセレクト。作中で歌声を披露したが、実は「小さい頃から歌うことを避けてきたんです。母親から歌うなって言われて育ってきたので、歌わないように生きてきた」と告白した。しかし本作では「間奏含め40秒くらいで、本当そこだけ録るんでお願いします」と打診があり、「ボイトレ行ってそこだけ練習して」と準備。本番は「当日40秒撮って、よし終わった、と思ったら、『すみません、フルお願いします』って言われて。これが芸能界かって」とぼやいた。
本作は、『鉄コン筋クリート』（06年）『海獣の子供』（19年）『映画 えんとつ町のプペル』（20年）などを世に送り出してきたSTUDIO4°Cの最新作。描かれるのは【種族と文化を超えた恋と奇跡の物語】。オリジナルアニメーションとなる本作では、絵を1枚1枚描く手書きアニメーションにこだわり、圧倒的な作画量と斬新な処理の背景美術で、瑞々しくもかわいく人間と人魚の恋模様を描く。