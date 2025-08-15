「バチェラー6」参加美女、大胆バックスタイルに注目集まる「服どうなってるの？」「魅力的すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/15】Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン6に参加していたパーソナルジム代表の村岡優子が14日、自身のInstagramを更新。大胆なバックスタイルのトップスを着こなした写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「バチェラー6」参加美女、大胆バックショット
村岡は「Seoul Favorite Spots Part 3 up遅くなっちゃったけどラスト」とソウル旅行の最後の投稿であることをつづり、「服って買っても買ってもまた欲しくなる そしてお買い物に夢中になりすぎて本当に飛行機乗りそびれました。笑」とショッピングに夢中になったエピソードを紹介。背中が際立つ黒いバックリボンが印象的なキャミソールトップスでの後ろ姿や全身ショットなどを載せている。
この投稿に、ファンからは「服どうなってるの？」「魅力的すぎる」「オシャレ」「スタイル抜群」「可愛くて綺麗」「エレガント」といった声が上がっている。
『バチェラー・ジャパン』とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーが運命のパートナーを見つけるため、性格もバックグラウンドも異なる多数の女性たちから“真実の愛”を選び抜く恋愛リアリティ番組。村岡はシーズン6に参加し、惜しくも途中で脱落となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
