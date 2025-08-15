timelesz寺西拓人、“新世代スター芸人”と“No.1ハンサム”の座競う スキマスイッチ「奏」熱唱
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が出演する、15日深夜放送の日本テレビ系新トークバラエティー『トーク★ハンサム』（深0：30〜深0：59）の見どころが公開された。
【番組カット】ハンサム！スキマスイッチを熱唱する寺西拓人
同番組では、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘る。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の“新世代スター芸人”が、寺西とともに番組を盛り上げる。
今回のゲストは松村沙友理。松村の知られざる素顔や恋愛観に寺西をはじめとする個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が迫る。それぞれのスタイルでもてなし、“No.1ハンサム”の座をかけて真剣勝負する。
松村は「アイドルを卒業して4年経つので4年もあるといろいろあったので」と独特の恋愛観を語り、一同が驚がくする場面も。さらに、松村のフェチ「切ない顔選手権」では、寺西がスキマスイッチ「奏」を熱唱。その歌声に共演者らも息を飲む。
また、寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面が明かされ、大爆笑に包まれる。
